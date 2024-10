Uno de los mejores lugares para comer sushi en Nueva Jersey, al borde del abismo

En enero de 2020, tres chefs expertos en comida japonesa liderados por Bowen Gao abrieron un food truck en Nueva Jersey llamado Wisp Express. Este lugar, que tenía más de 80 variedades de sushi en su menú, integró la lista de los 30 mejores puestos de comida en Estados Unidos en agosto de este año, sin embargo, antes de este reconocimiento, el recinto gastronómico estuvo a punto de cerrar.

“Nadie lo hacía y nosotros solo queríamos hacer algo que a la gente le diera miedo o no se sintiera lo suficientemente segura de hacer”, le dijo Gao a NJ.com. Además, contó que no había muchos puestos de sushi por la zona, por lo que, junto con sus socios, decidieron abrir un local de comida japonesa.

Este recinto gastronómico cuenta con más de 80 variedades de sushi (Archivo) Instagram: @wispexpress

¿Por qué casi cierran este food truck de sushi?

Los meses anteriores al reconocimiento que le otorgó Yelp a Wisp Express fueron realmente malos para Gao y sus socios debido a que al negocio no le estaba yendo tan bien como esperaban y las facturas se acumulaban. Y, un mes ante de esta condecoración, los chefs casi toman la decisión de bajar las persianas de este local de manera definitiva.

“Los clientes antiguos se iban y los nuevos no entraban. Ya existe un estereotipo con los food trucks, y nosotros somos un food truck de sushi”, recordó Gao. “La gente piensa que la comida no es fresca o que dejamos el pescado afuera, así que todos tendrán miedo de probarnos. Caímos en un agujero financiero”, reveló.

Como consecuencia de esta situación, la relación entre los socios se volvió cada vez más tensa hasta que un día la situación explotó: “Estábamos trabajando un día y el estrés nos afectó”. Además, Gao contó: “Nos metimos en una pelea enorme y simplemente dejamos todo de lado”.

Luego de esta gran trifulca, Gao no tuvo contacto con sus otros dos socios durante aproximadamente un mes. Mientras se encontraban distanciados, la situación empeoraba cada vez más hasta que ocurrió un hecho muy desafortunado. Uno de los chefs que integraban el trío fue asaltado mientras conducía un Uber, le robaron el teléfono y además vaciaron la cuenta bancaria de la empresa.

Gao confesó: “Ahora tenemos a un grupo de chicos enfadados entre sí. No hemos solucionado el problema. No hemos hablado de la situación y ahora no tenemos dinero”. También dijo: “Ya no teníamos mucho dinero por las pérdidas de la inversión y la cuenta bancaria está en números rojos. Ya me había cansado de eso”.

Wisp Express integró la lista de los 30 mejores puestos de comida en Estados Unidos en agosto de este año Instagram: @wispexpress

En el medio del distanciamiento con sus socios, decidió irse de vacaciones a China para intentar aclarar sus ideas y analizar que podía llegar a pasar con el futuro de Wisp Express. Cuando Yelp incluyó a este food truck de sushi, Gao estaba en Asia y se mostraba reticente a volver a Estados Unidos, ya que temía que la reconciliación con sus colegas fuera incómoda.

Finalmente, ya con las ideas más claras, Gao retornó a Norteamérica en septiembre y le dio una nueva vida a su negocio en conjunto con sus dos socios: “El banco está en proceso de hacerse cargo del dinero sustraído del robo”. “Tenemos una buena relación con todos nuestros mayoristas y pudimos levanta un montón de pagarés durante el primer mes de trabajo”, afirmó Gao con la esperanza repuesta.

LA NACION