Uno por uno, estos son los presidentes de Estados Unidos que no estudiaron en la universidad

Estados Unidos ha tenido 45 presidentes a lo largo de su historia. Muchos de ellos han contado no solo con estudios universitarios sino con especialidades superiores. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, para tener dicho cargo únicamente es necesario ser estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años y haber vivido en el país durante los últimos catorce años.

Foto histórica de Abraham Lincoln Documental : "Lincoln's Dilemma" en Apple TV+

Con base en lo anterior, a lo largo de la historia, diversos presidentes no han contado con carreras universitarias, aunque eso no les impidió a muchos de ellos dejar una importante huella. Según recopiló Best Degree, esta es la lista de 11 presidentes estadounidenses que no han tenido estudios superiores:

George Washington (1789-1797). Nunca fue a la universidad y no recibió educación después de los 11 años.

James Monroe (1817-1825). Recibió una educación más formal en comparación con muchos de esta lista, pero nunca completó su título universitario.

Andrew Jackson (1829-1837). Aunque estudió derecho y aprobó el examen de abogacía en 1787, no recibió formación universitaria.

Martin Van Buren (1837-1841). No fue a la universidad, estudió en la Academia Kinderhook hasta los 14 años.

William Henry Harrison (1841). Se matriculó en la Universidad de Pensilvania, donde estudió medicina, pero cuando su padre murió abandonó la carrera. Murió un mes después de haber sido nombrado presidente.

El presidente de EE.UU., Harry S. Truman Enciclopedia de Hisotria

Zachary Taylor (1849-1850). No había escuelas formales en el lugar donde vivía, a orillas del río Ohio, en Kentucky.

Millard Fillmore (1850-1853). A pesar de su falta de educación formal, fundó la Universidad de Búfalo.

Abraham Lincoln (1861-1865). Nunca se licenció ni fue a la facultad de derecho, pero aprendió todo sobre leyes siendo autodidacta.

Andrew Johnson (1865-1869). No fue nunca a la escuela ni obtuvo un título universitario.

Grover Cleveland (1885-1897). Asistió a la escuela hasta los 16 años, pero la muerte de su padre lo obligó a trabajar para mantener a su familia.

Harry S. Truman (1945-1953). Se matriculó en el Commercial College de Spalding para estudiar negocios, pero abandonó la carrera después de un semestre.

¿Qué estudios tienen Donald Trump y Kamala Harris?

El próximo 5 de noviembre los estadounidenses elegirán a quien será el nuevo presidente de Estados Unidos. La decisión está entre la demócrata Kamala Harris o republicano Donald Trump, ambos cuentan con estudios universitarios.

Kamala Harris y Donald Trump, contendientes en las próximas elecciones de EE.UU. a celebrarse el 5 de nomviembre de 2024 Facebook Kamala Harris/Donald J. Trump

La actual vicepresidenta, Harris, se graduó de la Universidad de Howard y de la Facultad de Derecho de Hastings de la Universidad de California. Por su parte, Trump tiene un título en economía por parte de la Escuela de Finanzas Warthon, en la Facultad de la Universidad de Pensilvania, y también estudió en la academia militar de Nueva York.

El Tiempo (Colombia)