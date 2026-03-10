Unos 140 militares de US$ han sido heridos en la guerra en Irán

Alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, informó el Pentágono el martes.

"La gran mayoría de estas heridas han sido leves, y 108 militares ya han vuelto al servicio", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

"Ocho militares siguen gravemente heridos y están recibiendo el más alto nivel de atención médica", añadió Parnell.

Siete militares estadounidenses también murieron en ataques iraníes al inicio del conflicto: seis en Kuwait y uno en Arabia Saudita, según el ejército estadounidense.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, a los que Teherán respondió con bombardeos en varios países de la región en los que Washington tiene bases o tiene desplegado algún contingente militar.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el martes que los ataques estadounidenses contra Irán se estaban intensificando, mientras que el volumen de drones y misiles lanzados por Irán había disminuido drásticamente.