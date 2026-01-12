Unos 15.000 enfermeros se declaran en huelga en Nueva York

Unos 15.000 enfermeros se declararon en huelga el lunes en tres de los principales hospitales privados de la ciudad de Nueva York para denunciar sus condiciones de trabajo, especialmente en materia de seguridad y prestaciones sociales.

Las autoridades decretaron el estado de emergencia debido al paro, que, según el sitio web de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), se decidió por el estancamiento de las negociaciones para un nuevo contrato luego de meses de conversaciones.

Se trata de la huelga más importante de esta profesión en la historia de la ciudad, asegura el sindicato.

"Los codiciosos ejecutivos de los hospitales han decidido anteponer las ganancias a una atención segura para los pacientes", dijo Nancy Hagans, presidenta de la NYSNA.

Los huelguistas establecieron piquetes frente a centros médicos del NewYork-Presbyterian, el Montefiore Bronx y el Mount Sinai.

Los grupos hospitalarios afectados dieron de alta o trasladaron a pacientes, cancelaron algunos procedimientos quirúrgicos y recurrieron a contrataciones temporales.

"Estamos preparados para seguir brindando atención a los pacientes durante toda la huelga", prometió el grupo Mount Sinai, que consideró "extremas" las reivindicaciones de la NYSNA, y dijo que "no puede aceptarlas".

El alcalde izquierdista de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista elegido por el Partido Demócrata, dio su apoyo a los enfermeros.

"Vemos el trabajo que realizan, creemos que ese trabajo merece ser reconocido y estamos a su lado en esta lucha", declaró, e instó a las partes a "volver de inmediato a la mesa de negociaciones" y a "negociar de buena fe".

En enero de 2023, unos 7.000 enfermeros hicieron huelga durante tres días y finalmente obtuvieron medidas para enfrentar la falta de personal.