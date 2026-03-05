"Va a volver": Djokovic predice el regreso de Serena Williams

El tenista serbio Novak Djokovic expresó su convicción de que la estadounidense Serena Williams podría regresar a la competición, y afirmó que le entusiasma la posibilidad de ver nuevamente a "una de las mejores atletas" sobre la pista.

"Creo que va a volver", dijo Djokovic, reciente finalista del Abierto de Australia, el miércoles durante el Masters 1000 de Indian Wells.

"No lo sé. No he hablado con ella, pero tengo la sensación de que volverá. Dónde y cómo, si en individuales o en dobles, no lo sabemos, y si yo estuviera en su lugar, probablemente también lo mantendría en reserva".

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, no compite desde su derrota en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos 2022.

La tenista, de 44 años y madre de dos hijos, volvió al programa de control antidopaje en diciembre, recuperando su elegibilidad para competir.

Aunque inicialmente negó planes de regreso, en enero no descartó un posible retorno y declaró en el programa Today de la cadena NBC News: "No es un sí ni un no. No lo sé, veré qué sucede".

- ¿Retorno en Wimbledon? -

Djokovic señaló que los jugadores del circuito se muestran entusiasmados ante la eventual vuelta de la estadounidense.

"Todo el mundo está emocionado, y sin duda es algo muy esperado", afirmó.

La hermana de Serena, Venus Williams, de 45 años, aceptó una invitación para participar en el cuadro individual de Indian Wells y se enfrentará a la francesa Diane Parry en la primera ronda.

Djokovic sugirió que Serena Williams podría regresar en Wimbledon, torneo en el que ha conquistado siete títulos individuales.

"Yo también apostaría por eso, además de un eventual regreso para jugar dobles con Venus. Sería bonito verlo, tanto desde mi perspectiva como desde la de los aficionados al tenis", comentó.

"Es una de las mejores atletas de la historia. Sería fantástico tenerla de vuelta".

- Con el fuego intacto -

Djokovic disputa en Indian Wells su primer torneo desde la derrota ante el español y número uno mundial Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia, tras superar previamente a Jannik Sinner en semifinales.

"Para mí fue un resultado fenomenal. Me demostré, antes que nada, a mí mismo y también a los demás, que todavía puedo competir al más alto nivel y vencer a estos jugadores".

"Entonces mi lógica es: ¿por qué no seguir mientras tenga ese fuego, ese talento, esa calidad y la motivación para hacerlo?".

"Siempre hay objetivos y metas. Uno quiere ganar, así que busca otro título y, con suerte, un nuevo Grand Slam. Estuve muy cerca en Australia".

Los cinco títulos de Djokovic en Indian Wells lo igualan con el suizo Roger Federer como los máximos ganadores del torneo.

Sin embargo, el serbio no alcanza los cuartos de final del certamen desde su último título en 2016.

Su campaña más reciente en el desierto californiano comenzará el sábado frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard o el polaco Kamil Majchrzak.