Vance elogia idea de Trump sobre la Fed; arremete contra rivales demócratas

ATLANTA (AP) — El candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, aprovechó una serie de apariciones en programas de noticias dominicales para arremeter contra los aspirantes demócratas, promover el historial y los planes de Donald Trump para su segundo mandato y defenderse de las críticas por comentarios pasados ​​que se han convertido en un tema de campaña.

En una serie de entrevistas grabadas, el senador de Ohio dijo que la sugerencia de Trump de que los presidentes tengan más control de la política monetaria estadounidense tenía mérito y mantuvo la postura del Partido Republicano de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, había exagerado su expediente militar.

Vance, que observó a detalle a la vicepresidenta Kamala Harris y a Walz durante sus visitas a varios estados oscilantes la semana pasada, fue interrogado sobre el aborto y otros temas.

Algunos aspectos destacados de sus apariciones:

Trump sugirió recientemente que los presidentes “deberían tener al menos voz y voto” sobre la política monetaria fijada por la Reserva Federal. No ofreció propuestas específicas.

Reducir la independencia de la Fed respecto de la interferencia política cuando determina las tasas de interés será un cambio fundamental. Incluso cuando él intentó argumentar que Trump no dijo nada acerca de tomar el control “directo” de las tasas, Vance respaldó la idea general de Trump.

“El presidente Trump está diciendo que yo creo que algo es realmente importante y realmente profundo, y es que el liderazgo político de este país debería tener más voz sobre la política monetaria de este país”, indicó Vance. “Estoy de acuerdo con él. Esto debería ser fundamentalmente una decisión política. Esté de acuerdo o en desacuerdo, deberíamos permitir que los mandatarios electos de Estados Unidos tengan su opinión sobre las decisiones más importantes que enfrenta nuestro país”.

Walz sirvió 24 años en la Guardia Nacional del Ejército y una vez estuvo desplegado en Europa, aunque nunca en una zona de guerra activa. En un vídeo de 2018 se refirió a portar armas “en la guerra”. La campaña de Harris dijo la semana pasada que Walz se equivocó.

“Comportamiento escandaloso”, dijo Vance, un veterano militar.

Cuando se señaló que Trump evitó Vietnam con dudosas afirmaciones de espolones óseos, Vance dijo que "obviamente mucha gente tiene razones para no servir. Critico a alguien por embellecer su historial, por mentir y decir: 'Fui a la guerra'".

Vance evadió responder cuando se le preguntó sobre su postura sobre un próximo referéndum en Florida que, de aprobarse, derogará las restricciones al aborto aprobadas por los republicanos y garantizará un mayor acceso a los servicios de aborto.

Hablando en términos generales sobre los estados y los derechos reproductivos, Vance dijo que Trump “ha dicho explícitamente que van a tomar esta decisión a nivel estado por estado”.

Vance se presentó en los programas “State of the Union” de CNN, “This Week” de ABC y “Face the Nation” de CBS. Buttigieg estuvo en CNN y Moynihan en CBS.

