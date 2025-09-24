Varios heridos en tiroteo en centro de detención de migrantes en EE.UU.

Varias personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, sur de Estados Unidos, informaron autoridades.

“Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés] en Dallas”, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos”, dijo inicialmente Noem. “El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida”, agregó.

Poco después, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó a la cadena CNN que hay “tres personas heridas de bala en este momento. Desconocemos su estado de salud. Han sido trasladadas al hospital”.

En relación al autor del ataque, dijo que “la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador”.

La cadena de televisión local Fox4 informó que las tres personas baleadas eran detenidos bajo custodia de ICE.

Explicaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.

