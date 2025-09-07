Vaughn logra cuatro hits y Cerveceros aplastan 10-2 a Piratas para barrer serie

PITTSBURGH (AP) — Andrew Vaughn tuvo cuatro hits y Jacob Misiorowski lanzó por siete entradas mientras los Cerveceros de Milwaukee anotaron el domingo nueve carreras contra el principal prospecto Bubba Chandler para vencer 10-2 a los Piratas de Pittsburgh y completar una barrida de tres juegos.

Misiorowski (5-2) permitió una carrera y tres hits, ponchando a ocho mientras lanzaba más de seis entradas por primera vez en las Mayores.

Chandler (2-1), lanzó dos 2/3 entradas en su primera apertura en las Grandes Ligas después de hacer tres apariciones desde el bullpen. Permitió nueve hits y tres bases por bolas con tres ponches.

Los primeros cinco bateadores de los Cerveceros llegaron a base en la primera entrada.

Liover Peguero produjo la única carrera de los Piratas contra Misiorowski con un sencillo en la segunda. Cam Devanney impulsó otra con un doble como emergente en la octava.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1 con una anotada.

Por los Piratas, el dominicano Liover Peguero de 3-1 con una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.