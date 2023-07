Vence el plazo para reclamar la devolución de impuestos 2019 en EE.UU.

escuchar

El Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que los contribuyentes que no reclamaron aún su reembolso por la declaración de impuestos de 2019 todavía pueden hacerlo. Solo deberán presentar su declaración antes de la fecha límite, en papel en lugar de electrónicamente. Se estima que 1,5 millones de personas todavía son elegibles para este beneficio.

Los contribuyentes tienen, por ley, tres años para presentar y hacer el reclamo. En teoría, el plazo de 2019 ya hubiera terminado, pero por la pandemia se extendió, por lo que los tres años se cumplen este lunes 17 de julio. Quienes hagan esta declaración extemporánea no serán penalizados.

El Servicio estima que hay 1500 millones de dólares en reembolsos sin reclamar, que se irían directamente al Tesoro de Estados Unidos si nadie protesta por ellos. Por eso, Danny Werfel, comisionado del IRS, invitó a través de un comunicado a realizar el trámite: “El IRS insta a las personas que pueden haber pasado por alto la presentación durante la pandemia a actuar rápidamente antes de perder su última oportunidad de obtener un reembolso potencialmente sustancial”.

Las declaraciones de impuestos se hacen ante el IRS

Respecto a la cantidad que podría percibir cada persona, asciende a US$893. Sin embargo, la cifra podría aumentar a US$6557 para los “trabajadores de ingresos bajos y moderados”, en caso de que califiquen para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Los grupos elegibles para el EITC son quienes tienen ingresos anuales de:

US$50.162 (US$55.952 si es casado y presenta una declaración conjunta) para aquellos con tres o más hijos calificados.

US$46.703 (US$52.493 en caso de que sea casado y presenta una declaración conjunta) para personas con dos hijos calificados.

US$41.094 (US$46.884 por estar en matrimonio y con declaración conjunta) para aquellos con un hijo calificado.

US$15.570 (US$21.370 si es casado y presenta una declaración conjunta) para personas sin hijos calificados.

¿Cómo hacer la declaración de 2019?

La declaración debe presentarse en papel y no de forma electrónica, por lo tanto, los contribuyentes tendrán que asegurarse de que su documento tiene los sellos oficiales del IRS con fecha del 17 de julio o antes. El formulario para hacerlo se puede encontrar en el enlace o al llamar al 800-TAX-FORM para pedir más detalles.

Los interesados podrían enfrentarse a la dificultad de conseguir su información tributaria debido a que ya pasaron varios años. Para eso, la entidad financiera dio algunos consejos:

Copias de documentos clave . Si no se tiene uno de estos formularios, el contribuyente puede pedir copias a su empleador o banco: W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2019, 2020 o 2021.

. Si no se tiene uno de estos formularios, el contribuyente puede pedir copias a su empleador o banco: W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2019, 2020 o 2021. Obtener transcripción en línea . Si no es posible adquirir uno de los formularios faltantes anteriores, se puede solicitar una transcripción gratuita de salarios e ingresos a través de la herramienta transcripción en línea.

. Si no es posible adquirir uno de los formularios faltantes anteriores, se puede solicitar una transcripción gratuita de salarios e ingresos a través de la herramienta transcripción en línea. Solicitar una transcripción. Si no se hace la transcripción en línea también se puede realizar por medio del Formulario 4506-T. Este documento “muestra datos de declaraciones de información recibidas por el IRS, como los formularios W-2, 1099, 1098, formulario 5498 e información de contribución de IRA”.

Para tener derecho a un reembolso o solicitar un crédito de impuestos es obligatorio presentar una declaración

No obstante, a las personas que no hayan cumplido con algún pago de impuestos de los años siguientes se les retendrá su dinero. “El reembolso se aplicará a cualquier monto que aún se deba al IRS o a una agencia tributaria estatal y se puede usar para compensar la manutención de niños no pagada o las deudas federales vencidas, como los préstamos estudiantiles”, de acuerdo con el mismo comunicado.

