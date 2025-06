Vencer a Seattle para avanzar, la obligación de un PSG que ya no se puede relajar

Si quiere matricularse en octavos y evitar una eliminación prematura que no está en los papeles de nadie, el encopetado Paris Saint-Germain debe ganarle este lunes (20:00 GMT) al Seattle Sounders en el Lumen Field, el estadio del club estadounidense.

El equipo francés llega a Seattle con tres puntos luego de caer en su segunda salida del Mundial de Clubes ante el Botafogo de Brasil, un batacazo que empañó la buena imagen que dio el equipo de Luis Enrique en su debut en el torneo, cuando goleó 4-0 al Atlético de Madrid.

Los ahorros de ese primer buen rendimiento dejan al PSG con una cómoda diferencia de goles para este tercer y último partido del Grupo B, pues le basta con ganar para avanzar a octavos de final.

Sin embargo, para obtener el primer puesto de la zona, Les Parisiens ya no dependen de sí mismos. El que se perfila como líder ahora es Botafogo, que con dos victorias solo necesita un empate contra los Colchoneros para lograrlo.

En el papel, el rival del lunes no debería ser un problema para el campeón de Europa. Los Sounders, pese a dos derrotas, fueron valientes contra Botafogo (2-1) y Atlético de Madrid (3-1), pero tienen limitaciones críticas patentes en su propia liga, la MLS, donde está en el sexto puesto tras 18 partidos.

- "Una llamada de atención" -

Más allá del resultado, la actitud de los parisinos será observada de cerca. Pese a los cuatro títulos de esta temporada y a la victoria contra el Atleti, los dirigidos por Luis Enrique se mostraron nerviosos y sin inspiración contra el Fogão.

Además, el plantel ha dado señales de cierta relajación. El portero italiano Gianluigi Donnarumma agradeció al DT y al club por darles tiempo libre a los jugadores todas las tardes de esta semana. Incluso Fabián Ruiz anticipó: "Y luego, vienen las vacaciones".

El cansancio físico y mental sería comprensible tras una temporada con más de 70 partidos, pero durante su estancia en California, el club y los propios jugadores han proclamado constantemente que quieren hacer historia ganando este primer ampliado Mundial de Clubes, su quinto trofeo de la temporada. Tendrán que demostrarlo este lunes.

Entre tanto, hay buenas noticias: Ousmane Dembélé, la estrella del equipo, se recuperó de su lesión en los isquiotibiales, regresó a los entrenamientos el viernes y podría estar disponible para Luis Enrique.

En todo caso, Bradley Barcola entró muy bien contra Botafogo y sigue ofreciendo soluciones a un equipo parisino en el que Gonçalo Ramos volvió a pasar desapercibido.

Lo que parece seguro es que Luis Enrique probablemente no repita el combo de Warren Zaire-Emery y Senny Mayulu en el mediocampo. Las dos joyas de 19 años demostraron contra el campeón de la Copa Libertadores de América que aún les cuesta sostener su nivel cuando las papas queman. Sin embargo, incluso contra los Sounders, el PSG necesita seguridad y ya no puede darse el lujo de dar descanso a sus jugadores clave. El propio Zaire-Emery resumió la sorpresa del jueves: "Es una llamada de atención para que no nos relajemos", aseguró. "Normalmente, somos un equipo que pone mucha energía en los duelos, que presiona. Tenemos que ir a buscar la victoria contra Seattle", instó el internacional francés. El equipo estadounidense, que jugó toda la fase como local, yace sin puntos en la zona y para avanzar se aferra a dos milagros en simultáneo: golear por varios goles al PSG y que Botafogo haga lo propio con el Atlético de Madrid. Alineaciones probables: PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz - Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Seattle: Stefan Frei- Alexander Roldan, Jon Bell, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting - Cristian Roldan, Obed Vargas - Pedro De La Vega, Albert Rusnák, Ryan Kent - Jesús Ferreira. DT: Brian Schmetzer. bap/nip/smr/ag