Venezolano Altuve y estadounidense Verlander se unen a exclusivos clubes del béisbol

El venezolano José Altuve conectó este domingo el jonrón 250 de su carrera en las Grandes Ligas de béisbol mientras el estadounidense Justin Verlander se convirtió en el décimo lanzador en sumar 3500 ponches.

Altuve, figura de los Astros de Houston, alcanzó su marca frente a una de sus víctimas predilectas, los Yankees de Nueva York.

El pelotero de Maracay, de 35 años, la sacó del parque en la primera entrada en el Yankee Stadium para abrir el triunfo visitante por 7x1.

Altuve se erigió así en el undécimo jugador en la posición de segunda base que conecta 250 cuadrangulares en Las Mayores.

"Es increíble lo que hace y con qué frecuencia lo hace y lo hace en los momentos más importantes del juego", le reconoció el mánager de los Astros, Joe Espada.

Los Yankees han sido una de las víctimas más propicias para Altuve, a los que ha asestado 19 jonrones durante sus 15 temporadas en las Grandes Ligas, todas ellas en Houston.

Altuve, ganador de la Serie Mundial en 2017 y 2022 y nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas, fue también protagonista de cuatro eliminaciones de los Yankees en postemporada.

Los 'Bombarderos del Bronx' vieron después cómo el puertorriqueño Carlos Correa también los castigaba con otro jonrón. La ofensiva neoyorquina apenas se hizo presente en la pizarra con una anotación del bahameño Jazz Chisholm Jr. tras un elevado de sacrificio de Ryan McMahon en el séptimo 'inning'.

Aaron Judge, la estrella local, se fue otra vez de vacío en sus tres turnos al bate y los Yankees encajaron su séptima derrota de los 10 últimos juegos.

Otro hito cumplido el domingo estuvo a cargo de Justin Verlander, que llegó a los 3500 ponches en la derrota 8x0 de sus Gigantes de San Francisco ante los Nacionales de Washington.

El veterano lanzador recibió las llaves de este exclusivo club con los tres ponches que registró en la primera entrada.

Los 40.000 aficionados del Oracle Park de San Francisco se pusieron entonces de pie para ovacionar a Verlander, quien se retiró la gorra en agradecimiento mientras regresaba al banco.

"Estuve feliz de tener un momento con los fanáticos. Es un hito genial", dijo el lanzador.

Verlander, de 42 años, terminó con seis ponches en sus cinco capítulos sobre el montículo, en los que permitió 11 hits, un jonrón y cinco carreras.

El ex lanzador de los Astros y los Tigres de Detroit está a sólo nueve ponches de Walter Johnson, quien ocupa la novena plaza de la clasificación histórica, liderada por Nolan Ryan con 5714.

De su lado los Dodgers de Los Ángeles cayeron ante su público por 5x4 frente a los Azulejos de Toronto en una tarde en que el japonés Shohei Ohtani logró un jonrón y dos hits y no vio acción como lanzador.