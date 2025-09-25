Venezolano Carlos Narváez conecta jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Azulejos

Los Medias Rojas de Boston derrotaron 7x1 a los Azulejos de Toronto este miércoles en el Rogers Centre, en Toronto, en partido de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol en el que el venezolano Carlos Narváez conectó un jonrón de tres carreras.

De esta manera, Boston logró su segundo triunfo consecutivo y se mantiene en puestos de clasificación a playoffs sin importar el resultado de los Tigres de Detroit y los Astros de Houston, sus más cercanos perseguidores.

Narváez, de 26 años, apareció en el momento justo para los Medias Rojas, en la octava entrada, luego de unos días de pobres resultados en el plato, bateando para un promedio de 0,120 con tres hits en sus últimas 25 oportunidades.

En otro resultado, los Yankees de Nueva York derrotaron 8x1 a los Medias Blancas de Chicago y tomaron el liderato de la división Este de la Liga Americana, desplazando a los Azulejos.

Aaron Judge conectó un par de cuadrangulares, sumando 51 en la temporada en curso para los Mulos, y queda a ocho de Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, quien lidera las Mayores.

Los Medias Blancas no pudieron evitar sufrir su centésima derrota del año.

Por otra parte, los Guardianes de Cleveland derrotaron 5x1 a los Tigres de Detroit y lideran la división Central en la Liga Americana con 86 triunfos y 72 derrotas.

El dominicano José Ramírez impulsó dos carreras con dos imparables llegando a 84 carreras remolcadas.

Los Tigres siguen sin poder salir del peor momento de la temporada y han perdido ocho juegos al hilo en plena lucha por clasificar a los playoffs.

Por su parte, los Cachorros de Chicago derrotaron 10x3 a los Mets de Nueva York en una jornada de once imparables.

El cuadro neoyorquino se vio abajo en el marcador 5x0 en la tercera entrada y no pudo recuperarse.

Mientras Chicago ya se encuentra clasificado a la postemporada, los Mets han perdido terreno ante los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati, quienes aspiran al último cupo de clasificación en la lucha por el comodín.

