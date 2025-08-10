Venezolano Luis Rengifo conecta jonrón en triunfo de Angelinos sobre Tigres

Los Angelinos de Los Ángeles se impusieron 7x4 sobre los Tigres de Detroit este sábado en Comerica Park (Detroit), en un juego donde el venezolano Luis Rengifo conectó su sexto jonrón con un batazo al jardín central en la octava entrada.

Rengifo, de 28 años, batea para un promedio de 0,375 en los últimos siete partidos con nueve hits, cuatro carreras anotadas y dos impulsadas.

La victoria deja para Los Ángeles la combinación perfecta con tres jonrones y un relevo impecable que no permitió carreras en las últimas cinco entradas.

"Ellos tienen muy buenos lanzadores, debíamos tener mucha paciencia", dijo Jo Adell, quien disparó jonrón en el cuarto episodio. "Cometieron pocos errores y logramos capitalizar en ellos".

Detroit sufre su derrota 50 de la temporada pero se mantiene en la primera posición de la división Central de la Liga Americana con seis juegos de ventaja sobre los Guardianes de Cleveland.

En el primer juego de una doble tanda, los Bravos de Atlanta se impusieron 7x1 sobre los Marlins de Miami, en un partido que vio a la primera mujer arbitrar un juego en las Grandes Ligas.

Jen Pawol, de 48 años, logró el hito histórico en el Truist Park de Atlanta.

Michael Harris fue la figura para los Bravos con dos hits y tres carreras impulsadas mientras que el curazoleño Jurickson Profar anotó una carrera.

Los Yankees de Nueva York derrotaron 5x4 a los Astros de Houston en una jornada de dos carreras impulsadas para el jardinero Giancarlo Stanton.

El dominicano Luis Gil lanzó 5,2 entradas en las que permitió dos carreras y registró siete ponches pero no figuró en la línea final para Nueva York.

Una de las dos carreras permitidas por Gil fue el jonrón 12 de la temporada del dominicano Jeremy Peña en el primer inning.

Los Bombarderos del Bronx mejoran su récord en casa a 35 triunfos y 23 derrotas.