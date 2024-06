Venezuela debe incomodar a los jugadores desequilibrantes de México, dice Batista

Venezuela tiene que "trabajar el partido" para incomodar a los jugadores más desequilibrantes de México, con el que chocará el miércoles por la punta del Grupo B de la Copa América de Estados Unidos, dijo este martes el técnico vinotinto, Fernando Batista.

"México tiene buenos jugadores, buenos duelos, uno contra uno, también en la zona media tiene jugadores técnicamente buenos que si los dejas jugar, la vas a pasar mal. Tenemos que trabajar el partido para que esos jugadores que desequilibran no jueguen tranquilos", dijo el 'Bocha' en rueda de prensa.

El entrenador argentino destacó la calidad de los extremos mexicanos, como Julián Quiñones (América), y el centrodelantero Santiago Giménez (Feyenoord), a quien en el pasado intentó convencer para que jugara por Argentina.

"Trataremos de achicar los espacios, sabemos (de la importancia) no solo de los extremos sino de los laterales, que doblan por las bandas y juegan también por afuera. Vamos a enfrentar a un equipo que juega bien al fútbol y que tiene buenos movimientos", agregó.

Tras ganar en sus respectivos estrenos contra Ecuador y Jamaica, Venezuela y México lucharán por la punta del Grupo B y empezar a asegurar la clasificación a cuartos de final en Inglewood, Los Ángeles (California), desde las 01H00 GMT del jueves.

"Creo que van a ser dos selecciones que van a proponer, siempre pensando en el arco rival porque nuestro futuro está ahí", apuntó Batista.

La Vinotinto tiene a todos sus jugadores disponibles para el duelo y decidirá el once titular tras el entrenamiento de este martes y un ejercicio de "activación" la mañana del miércoles, según el DT.

"Espero que todo lo que hayamos analizado de México, y seguimos analizando, lo hayamos visto. No creo, ojalá que no, que algo que no hayamos visto lo pueda sacar mañana, y si sale, tenemos que estar preparados", señaló.

Batista también proyectó una asistencia en masa de los aficionados mexicanos en el SoFi Stadium, con capacidad para 70.000 personas: "Pero siempre decimos que cuando uno está dentro del campo, y está concentrado en lo que está haciendo, es como que uno se olvida".

El portero Rafael Romo, de buena actuación en la victoria 2-1 ante Ecuador, aseguró que Venezuela saldrá a buscar los tres puntos que la acerquen al "objetivo de trascender la fase de grupos" por primera vez desde Brasil-2019.

"Estos torneos cortos son difíciles, no te puedes descuidar, tienes que vivirlos desde principio a fin con la mayor intensidad. No va a ser fácil contra México ni contra Jamaica. En un descuido se puede ir", dijo.

