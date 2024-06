Venezuela va sin presunciones porque aún "no logra nada" en Copa América

La selección de Venezuela jugará sin guardarse nada su tercer duelo por el Grupo B de Copa América 2024 el domingo ante Jamaica porque, pese a que clasificó anticipadamente a cuartos de final, "aún no logra nada", aseguró su asistente técnico.

Leandro Cufré, quien tomará las riendas del equipo este domingo tras una sanción al DT Fernando Batista, aseguró que tendrán a disposición a sus 26 jugadores, incluso los que tienen tarjetas amarillas.

"Si toca jugar con un jugador que esté con una advertencia, tendrá que jugar", dijo en sábado durante una conferencia de prensa previa al duelo de este domingo a las 19H00 (00H00 GMT lunes) en el Q2 Stadium de Austin, capital de Texas.

"Lo que tenemos que pensar es presentar el mejor equipo que nosotros consideramos para afrontar el partido, porque lo más importante mañana es sacar un buen resultado", comentó.

"No queremos pasar de presuntuosos porque no se logró absolutamente nada. Que el equipo esté por el buen camino y que se obtuvieran resultados positivos no significa absolutamente nada", sostuvo Cufré.

Detalló que, si bien el grupo se está consolidando y teniendo buenos resultados, "hasta hoy no conseguimos nada a nivel de objetivos que nos propusimos. Tenemos que ir paso por paso".

Para Cufré, con Jamaica "va a ser un partido donde esperemos se encuentren buenos espacios para poder desarrollar nuestro juego".

Por su parte, el defensor venezolano Jon Aramburu aseguró que "la clave" del crecimiento de su equipo radica en "el orden, estar en el lugar donde tienes que estar en el momento indicado".

"Las voces dentro del campo son fundamentales, sentir a tu compañero cerca. Porque a veces, cuando un jugador no puede, tienes a su compañero que cierra por él (...) Esa ha sido la clave de que estemos saliendo bien", agregó el hombre de la Real Sociedad.

Mav/ma

LA NACION