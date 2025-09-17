Venta de entradas para Los Ángeles 2028 comenzará en 2026 desde los US$28

LA NACION

Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán a la venta a partir de 2026, con un precio inicial de US$28, anunciaron este miércoles los organizadores.

LA28 dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.

Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, que en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros.

Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.

