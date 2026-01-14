Venta de vivienda usada en EEUU alcanza en diciembre su mayor nivel en tres años

Las ventas de vivienda usada en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años, gracias a la bajada de los tipos de interés, según informó el sector el miércoles.

Las transacciones de casas usadas aumentaron un 5,1% con respecto al mes anterior. De mantenerse el ritmo de diciembre, en un año se hubieran realizado 4,35 millones de ventas, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el más alto desde noviembre de 2023.

Las ventas mensuales aumentaron en todas las regiones del país.

Los analistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal preveían un ritmo de ventas anual de 4,22 millones.