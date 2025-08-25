Ventas de viviendas nuevas en EEUU caen en julio pero superan expectativas

Las ventas de casas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en el mes de julio, tanto en la comparación mensual como anual, pero superaron las expectativas del mercado, según datos publicados el lunes por el Departamento de Comercio.

Se vendieron 652.000 viviendas nuevas en proyección anual (la estimación del número total de ventas en un año si se mantuvieran las condiciones del momento de la medición) con una ligera disminución respecto al mes de junio (-0,6%).

El descenso es mucho más pronunciado en la comparación anual: -14%.

Los analistas esperaban una caída aún más marcada en las ventas, y un número de 632.000 unidades, según el consenso publicado por MarketWatch.

La buena noticia para los compradores potenciales es que los precios siguen tendiendo a la baja, tanto mensual como anualmente, con la mediana de precios (por encima y por debajo de ese valor quedan 50% de las propiedades) ubicada en US$403.800.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue sufriendo en gran medida un contexto difícil, con préstamos hipotecarios todavía en un nivel alto de tasas de interés.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, exhiben una tasa promedio de 6,58%, según datos actualizados al 21 de agosto por la agencia de refinanciamiento Freddie Mac.

Las tasas han experimentado un descenso constante desde finales de mayo y deberían seguir en esta dirección, ya que los mercados ahora esperan una reducción de las tasas de referencia de la Reserva Federal (Fed) durante su próxima reunión programada para mediados de septiembre.