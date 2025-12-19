Ventas de viviendas usadas suben por tercer mes consecutivo en EEUU

Las ventas de viviendas usadas aumentaron por tercer mes consecutivo en noviembre en Estados Unidos, gracias al descenso de las tasas hipotecarias, según datos del sector publicados el viernes.

Las ventas de viviendas usadas subieron así 0,5% en noviembre con respecto a octubre, informó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

En proyección anual (la estimación de ventas totales en 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición), el dato alcanza los 4,1 millones de unidades transadas.

El resultado se debió "a las tasas hipotecarias más bajas este otoño" boreal, señaló Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Yun advirtió que, aunque el crecimiento salarial está superando el aumento de los precios de la vivienda, la asequibilidad futura de unidades podría verse afectada si la oferta no se mantiene el ritmo de la demanda.

Yun también señaló que, con "la riqueza inmobiliaria en máximos históricos, los propietarios no tienen prisa por poner sus propiedades a la venta durante los meses de invierno".

En noviembre, el stock total de viviendas cayó un 5,9% respecto al mes anterior, dijo la NAR.

En comparación con hace un año, las ventas de viviendas existentes descendieron un 1,0%.