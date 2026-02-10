Ventas minoristas en EEUU se mantuvieron estables en diciembre

Las ventas minoristas en diciembre en Estados Unidos se mantuvieron al mismo nivel que en noviembre, informó el gobierno el martes, mientras que el mercado esperaba una subida del consumo, motor económico clave del país.

El gasto de los estadounidenses en diciembre fue de US$735.000 millones, comunicó el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban que las ventas aumentaran un 0,4% en el último mes de 2025, según el consenso publicado por MarketWatch.

En noviembre, cuando se inició la temporada de compras de fin de año, las ventas aumentaron un 0,6% respecto a octubre.

Respecto a diciembre de 2024, las ventas minoristas, que incluye los gastos en tiendas, restaurantes y gasolineras, aumentaron un 2,4%