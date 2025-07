Ventas minoristas en EEUU suben un 0,6% en junio tras una caída en mayo

WASHINGTON (AP) — Tras un retroceso anterior, los consumidores estadounidenses aumentaron su gasto en junio, a pesar de la ansiedad por los aranceles y el estado de la economía del país.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% en junio, una cifra mejor que la esperada, después de haber disminuido un 0,9% en mayo, informó el jueves el Departamento de Comercio. Las ventas en abril cayeron un 0,1%, arrastradas por una fuerte caída en la comercialización de automóviles, después de que los estadounidenses aumentaran sus compras de autos en marzo para adelantarse al arancel del 25% del presidente Donald Trump sobre los automóviles y piezas importadas.

Excluyendo a los automóviles y las piezas automotrices, las ventas aumentaron un 0,5%, según el Departamento de Comercio.

Se observó una fortaleza generalizada en todos los sectores. Las tiendas de ropa y accesorios registraron un aumento del 0,9% en las ventas, mientras que los restaurantes tuvieron un incremento del 0,6%. Los minoristas en línea vieron un aumento del 0,4%.

El informe de ventas minoristas llega en medio de una frenética montaña rusa de aranceles que han sacudido a empresas y hogares. Para las primeras, eso ha dificultado la gestión del suministro y los inventarios. Por su parte, los estadounidenses se enfocan más en las necesidades básicas cuando compran.

El más reciente informe del gobierno mostró que la inflación alcanzó el mes pasado su nivel más alto desde febrero, ya que los amplios aranceles de Trump elevan los costos de todo, desde comestibles y ropa hasta muebles y electrodomésticos.

Los precios al consumidor aumentaron un 2,7% en junio en comparación con el año anterior, informó el martes el Departamento de Trabajo, frente a un aumento anual del 2,4% en mayo. En términos mensuales, los precios subieron un 0,3% de mayo a junio, tras haber aumentado solo un 0,1% el mes anterior.

Trump insiste en que Estados Unidos no tiene inflación, al tiempo que ha intentado presionar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que reduzca las tasas de interés a corto plazo.

Sin embargo, las nuevas cifras de inflación hacen más probable que el banco central mantenga las tasas donde están. Powell ha dicho que quiere medir el impacto económico de los aranceles de Trump antes de reducir los costos de los créditos.

Los estadounidenses siguen gastando, pero parecen estar volviéndose cautelosos.

Una gran prueba de fuego fue el evento Prime de Amazon, de cuatro días de duración, junto con las ventas minoristas competidoras de empresas como Walmart y Target, que comenzaron la semana pasada.

Adobe Digital Insights, que rastrea las ventas en línea, informó que los eventos de ventas generaron US$24.100 millones en gastos en línea, un aumento del 30,3% en comparación con el mismo período del año pasado. Pero los compradores priorizaron los productos esenciales de menor precio, como el jabón para platos y los productos de papel, por encima de las compras de alto costo, según el proveedor de datos de consumidores Numerator, basado en su análisis de los pedidos de Amazon Prime. Deborah Weinswig, fundadora y directora ejecutiva de Coresight Research, dijo que se siente más optimista sobre la salud financiera del consumidor después de los eventos de Amazon Prime. Señaló que los inventarios están en un nivel saludable y que no vio estas grandes ventas de liquidación. “La gente no compra cosas que no necesita”, dijo. “Creo que es un entorno minorista más saludable”. Los minoristas ahora dirigen su atención a la temporada de compras de regreso a clases, que es el segundo período de compras más grande después de la temporada decembrina. Coresight Research estima que el gasto total de regreso a clases en Estados Unidos aumentará un 3,3% en comparación con el período del año anterior, alcanzando los US$33.300 millones. Y predice que los compradores harán una gran parte de sus compras antes de agosto para adelantarse a los aranceles. El próximo mes, los economistas también analizarán los informes financieros trimestrales de grandes minoristas como Walmart, Target y Macy’s para evaluar el comportamiento del consumidor y la forma en que las empresas logran atravesar un período caótico de comercio global debido a las políticas fluidas de Estados Unidos. Levi Strauss & Co. dijo la semana pasada que reduciría la producción de estilos que no se venden y que realizaría aumentos de precios específicos mientras traslada la producción fuera de China debido a los aranceles. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.