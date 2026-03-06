Venus Williams dice adiós a la primera en su regreso a Indian Wells

A sus 45 años, la emblemática tenista Venus Williams cayó este jueves a manos de la francesa Diane Parry en tres sets en la primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).

La estadounidense estaba de regreso en el torneo después de un año de ausencia y en medio de la enorme expectación generada por el posible regreso al tenis de su hermana menor, Serena Williams.

La joven Parry, de 23 años y número 111 de la WTA, tuvo que sudar durante dos horas y 21 minutos para batir a la leyenda estadounidense por 6-3, 6-7 (7/4) y 6-1 bajo un fuerte viento en el desierto californiano.

"Fue un honor jugar contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte", reconoció la francesa, quien alcanzó los octavos de final el año pasado.

El público de la pista central no dejó de alentar a Williams en su intento de lograr su primera victoria de esta temporada tras otras cuatro eliminaciones a la primera, incluida la del Abierto de Australia.

Una única rotura de servicio en el sexto juego le costó la pérdida del primer set. En la segunda manga, Williams sacó a relucir la garra y los golpes de calidad que aún atesora en su raqueta para aferrarse al partido.

La estadounidense le devolvió primero un quiebre a Parry y luego, con empate 3-3, resistió dos pelotas de break para seguir mandando en el marcador y forzar el desempate ganando el tiebreak.

El público celebró a lo grande que el partido se alargara pero las piernas de Williams ya no pudieron seguir el ritmo de una rival 22 años menor.

La estadounidense conservó su primer servicio pero fue menguando físicamente hasta que encadenó cinco juegos seguidos y tuvo que despedirse de la cancha con una sonrisa entre la ovación de los aficionados.

William sigue así sin lograr un triunfo en Indian Wells desde 2019. A partir de entonces sólo había competido en 2024, cuando también sucumbió en primera ronda.

La estadounidense nunca ha podido superar las semifinales en sus 10 participaciones en este prestigioso evento de su natal California, a pesar de que en su extraordinaria carrera cosechó siete títulos de Grand Slam.

En el pasado Williams mantuvo una relación espinosa con este torneo al que, junto con su hermana Serena, se negó a acudir durante 14 años tras un incidente en el que recibió insultos racistas.