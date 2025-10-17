Verstappen toma la pole del esprint en Texas en otro aviso a los McLaren

Max Verstappen (Red Bull) se hizo el viernes con la primera posición para la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin (Texas), donde quiere ejercer más presión sobre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

Verstappen, tercero en la clasificación general tras Piastri y Norris, necesita de una remontada récord en las últimas seis carreras del año para alcanzar la hazaña de un quinto título seguido.

El viernes, en el arranque de actividades en el Circuito de las Américas, la estrella neerlandesa dejó claro que se ve capaz de pelear por el milagro.

En la clasificación para el esprint, el tetracampeón mundial se reservó para la última vuelta en la que fijó el mejor tiempo, superando al británico Norris por 0,071 segundos.

El australiano Piastri, líder del Mundial con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 63 sobre Verstappen, quedó en tercer lugar a 0,380 segundos de Mad Max.

Bajo el abrasador calor texano, con 33º Celsius a la sombra y más de 42º sobre la pista, Verstappen ratificó que la aplastante superioridad de la escudería británica se está reduciendo cada semana.

"Emocionado para mañana y feliz por hoy", se describió el neerlandés, que se ha apropiado de tres de las últimas cuatro poles en juego.

"Fue un muy buen día para nosotros. Intentaré tener un buen comienzo y espero que tengamos buen ritmo (...) Espero una dura batalla", advirtió.

"Está todo bien", tranquilizó Norris. "No es tan inesperado y fue difícil con los baches en el primer sector".

"Me hubiera encantado estar en la pole, pero Red Bull está un poco por delante de nosotros", admitió el británico. "Creo que nuestro ritmo de carrera será un poco mejor, así que tenemos buenas esperanzas para la carrera".

- Colapinto en la parte de atrás -

El alemán Nico Hülkenberg (Sauber) fue la sorpresa de la jornada con un segundo lugar en los ensayos libres y un cuarto puesto en la clasificación, por delante del británico George Russell (Mercedes), ganador de la anterior carrera en Singapur hace dos semanas.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) ocupó la sexta posición y su compatriota Carlos Sainz Jr. (Williams), que tuvo problemas con su auto en los entrenamientos, fue séptimo por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), octavo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en el primer sector y partirá desde el decimoséptimo lugar.

La carrera al esprint arrancará a las 18H00 GMT del sábado y los pilotos regresarán a la pista a las 21H00 para la qualy del Gran Premio del domingo.

En los únicos ensayos, Norris marcó el mejor tiempo por delante otra vez de Piastri, al que viene superando en los tres últimos Grandes Premios.

Compañeros y rivales, Norris y Piastri parecen haber limado asperezas después de que el británico chocara con el australiano en Singapur.

El líder del Mundial consideró en un primer momento la maniobra como "poco deportiva" pero el jueves dijo que fue "un pequeño error de cálculo" de Norris y rechazó que en McLaren haya una tendencia a favorecer al británico.

