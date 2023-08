escuchar

“No puedo creer lo que acaba de pasar”, expresó un hombre después de haberse encontrado con Billie Eilish durante un vuelo de clase económica. El pasajero nunca pensó que al subirse al avión se cruzaría con una cantante de talla internacional, por lo cual no dudó en captar el momento en video y compartirlo en redes sociales. El clip se volvió viral y la comunidad virtual se preguntó por qué, a pesar de ser una estrella, no viajaba en un avión privado.

El clip, publicado a través de la cuenta @williambossanova, dura apenas seis segundos, que sin embargo son suficientes para impactar a los usuarios. No se tiene claro desde dónde embarcaron ni hacia dónde se dirigían; el foco principal fue tener a la intérprete de “Bad Guy” cerca. Por otro lado, la cantante ese mismo día publicó en su Instagram personal una foto ataviada con la misma ropa con la que se la vio en el aeropuerto, lo cual confirmó que, efectivamente, la pasajera fue ella.

En el clip se observa a Eilish desde antes de abordar; es entonces cuando el tiktoker se da cuenta de quién es. Luego, identifica su asiento y la graba desde lejos para probar lo que vive en ese momento. En las imágenes también queda en evidencia que los pasajeros que están en los lugares contiguos no hacen mayor alarde, ni siquiera intentan tomarle fotos o grabarla.

Un hombre se cruzó con Billie Eilish en un vuelo de clase turista

Dada la duración del video viral no hay muchos detalles. A los usuarios no les quedó de otra que hacer sus propias suposicione. Al final, el clip obtuvo poco más de 900 mil reproducciones y cientos de comentarios de gente que se reconoció sorprendida.

La foto que publicó Billie Eilish en sus historias

También hubo muchos fans de Eilish que no evitaron los comentarios: “Pensé que siempre viajaba en un avión privado”; “Quiero esa suerte, Dios mío”; “Pensé que ella viajaba en VIP”; “¿Por qué estás cosas no me pasan a mí?”.

Casos similares

Lo mismo le sucedió al usuario @hugoalbaa, quien compartió en TikTok un video para mostrar cómo fue viajar desde Madrid a la Ciudad de México junto con Belinda. Lo único que hizo durante el vuelo fue disfrutar de ir casi pegado a la artista.

Después, cuando llegó a destino, logró acercarse a ella. Tanto él como su acompañante posaron junto con la protagonista de Bienvenidos a Edén (2022) y aseguraron que fue muy amable: “Se portó súper cool. Incluso hizo la plática sobre Madrid y cómo nos fue en el vuelo, entre otras cosas”.

Un tiktoker muestra cómo se encontró con Belinda en el aeropuerto

LA NACION