Vicepresidente de EEUU acusa a demócratas de demandas "ridículas" para acabar con cierre del gobierno

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acusó el miércoles a sus rivales demócratas de formular demandas "ridículas" a los republicanos para poner fin al cierre del gobierno, que se inició este miércoles.

Los demócratas dijeron que sacarían al gobierno de la parálisis presupuestaria "solo si destinamos miles de millones de dólares a la atención médica de los inmigrantes indocumentados", afirmó Vance en una inusual aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca.

"Es una propuesta ridícula", agregó Vance, que ostenta la presidencia del Senado y cuyo voto es decisivo en caso de empate en la Cámara.

Según el vicepresidente, que explicó a los periodistas que está en contacto con senadores de ambas partes, "los demócratas ya están dándose cuenta, en privado, de la irracionalidad de su postura".

