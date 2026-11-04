Vicepresidente de EEUU dice que guerra en Irán provocó la derrota electoral republicana

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el miércoles que la guerra con Irán provocó la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato, en un aparente intento por distanciarse del conflicto de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenaron los ataques con Irán el 28 de febrero. Los objetivos originales incluían la destrucción de la industria nuclear del país, de sus misiles y el respaldo a un levantamiento popular contra el gobierno.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", afirmó Vance, en referencia a los comentarios de Donald Trump de que la guerra con Irán fue "parte de ello", pero que seguía estando justificada.

"Si alguien quiere argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años fue un costo aceptable, que lo diga. Que defienda que fue un precio que merecía pagarse. Se puede estar de acuerdo o no, pero al menos sería una postura honesta", añadió Vance.

"Pero todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación franca sobre hacia dónde vamos desde aquí tiene que empezar por ahí", apuntó.

El abrumador demócrata en las elecciones de mitad de mandato del martes ha suscitado grandes interrogantes sobre la anterior condición de Vance como favorito para la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2028.

Aún no ha anunciado formalmente que se presentará.

Vance, un crítico acérrimo desde hace años del intervencionismo de Estados Unidos en política exterior, supuestamente se había mostrado escéptico entre bastidores respecto a la guerra contra Irán, que desencadenó el conflicto en Oriente Medio y ha sacudido la economía global.

Vance también reconoció que los votantes republicanos que apoyaron a Trump y a él mismo hace dos años habían cambiado de bando debido a la guerra y sus efectos sobre la economía estadounidense.

"El principal problema es que muchas personas que votaron por Trump/Vance en 2024 votaron por los demócratas en 2026", dijo Vance.

Señaló que una encuestadora a la que respeta mostró que la guerra con Irán y la economía fueron factores clave para que los votantes abandonaran a los republicanos, junto con el deseo de "cambiar nuestra relación con Israel".