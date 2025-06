Vinícius mejora a la espera de Mbappé

Uno de los factores por los que el Real Madrid terminó la temporada sin ganar un título importante fue el drástico bajón de uno de sus jugadores claves, el extremo Vinícius Júnior.

Después de competir por el Balón de Oro cuando los blancos ganaron la Liga de Campeones y la Liga en la temporada 2023-2024, el brasileño jugó muy por debajo de su nivel en el final del reinado de Carlo Ancelotti al frente de los blancos.

El nuevo entrenador del equipo merengue, el español Xabi Alonso, se mostró encantado de ver brillar a Vinícius en la preparación del choque de octavos de final del Mundial de Clubes del martes contra Juventus de Turín.

Si el brasileño de 24 años está en su mejor momento, junto con el inminente regreso de Kylian Mbappé tras un virus estomacal, el Madrid tendrá la potencia de fuego que necesita para ganar el Mundial de Clubes.

En la victoria 3-0 contra el Salzburgo, en la última jornada de la fase de grupos, Vinícius marcó un gol de delantero centro y regaló otro a Federico Valverde con una asistencia de tacón.

"Estoy contento con Vini porque marcar y dar esa asistencia, tener buenas sensaciones, es importante para cada jugador", dijo Alonso tras el partido.

Vinícius está en busca de una extensión de contrato con los blancos, con los que está vinculado hasta 2007.

"Ojalá siga aquí muchos años más, es el club de mi vida", declaró después del partido ante el Salzburgo.

El Real Madrid necesita que el delantero congenie con Mbappé, el fichaje estrella del verano pasado, sin sacrificar la estabilidad defensiva, uno de los problemas del equipo esta temporada.

Los blancos, que se enfrentan a la Juventus el martes en Miami por un lugar en cuartos de final, esperan que la dupla Mbappé-Vinícius aparezca por primera vez bajo las órdenes de Alonso.

El francés se perdió los tres partidos de la fase de grupos tras sufrir una gastroenteritis aguda, pero lleva varios días entrenándose con normalidad.

Para el entrenador merengue, no existe ningún problema de compatibilidad entre sus atacantes, pese a los problemas que experimentaron esta temporada, en la que a menudo pisaron los mismos espacios por la izquierda de la cancha.

Al final Mbappé acabó encontrando su mejor versión y terminó la temporada con 43 goles en todas las competiciones, mientras que Vinícius anotó 22 tantos sin acercarse a su mejor nivel.

"Pueden hacerlo. Tanto Vini desde fuera como Kylian un poco más dentro. No creo que una cosa sea excluyente de la otra", dijo Alonso en rueda de prensa. "Las cosas pueden funcionar. Tienen la calidad individual, pero necesitamos esa calidad colectiva para que los jugadores se beneficien del sistema colectivo".

- Compromiso defensivo -

El técnico ha insistido desde su llegada en que ningún jugador del Madrid está exento de tareas defensivas. En los últimos meses, Ancelotti alineó con frecuencia a Vinicius, Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo en el 11 inicial, pero la falta de presión y de repliegue de sus delanteros lastró al equipo. Después del Salzburgo, Alonso subrayó la buena actitud de Vinícius en ese aspecto. "No sólo me quedo con el gol y con la asistencia. Me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo...", declaró el tolosarra. Aunque la era del nuevo timonel no ha hecho más que empezar, el choque contra la Juve será una primera prueba de cómo puede manejar la utilización conjunta de ambas estrellas. rbs/mw/gma/ma