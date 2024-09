Viral de TikTok en Target: por qué las madres de EE.UU. ahora esconden dinero en los pañales de los supermercados

Un video de 17 segundos de TikTok encendió la llama de un reto viral que apuesta a premiar y sorprender a las madres que todos los días deben hacer pequeños y grandes sacrificios para darle lo mejor a sus hijos, muchas veces en detrimento de cumplir ciertos deseos personales.

Encontrar un pequeño bolso plateado de 20 dólares de Target, abandonado en la sección de artículos de bebés, fue toda una revelación para Danaesha González. Esta mamá de Nashville, fue de compras con su hijo de solo 2 años, y mientras buscaba pañales y talcos en la sección de bebes, vio el bolso en la góndola y la impactó.

La mujer vio en ese hallazgo una síntesis de lo que suelen que tener que hacer a diarios las madres: dejar algo deseado para comprar lo que los niños requieren. Filmó la escena y bajo el título “ella se merecía el bolso”, lo subió a TikTok. A partir de allí, redes mediantes, el video se difundió en todo Estados Unidos, donde encontró millones de otras madres que también se sintieron identificadas con su pequeña gran historia.

“A la madre que se eligió a sí misma en último lugar, te mereces el mundo esta noche y siempre”, expresó González en su publicación. Inmediatamente, otras madres replicaron: “Dios, me siento muy identificada y con ganas de llorar, tengo tiempo sin comprar algo para mí o algo para casa, de hecho ahora solo trabajo para pagar una deuda en el cole de mi hijo que llevo de meses”, planteó una usuaria. “Pensar todas las veces que mi mami dejos sus gustos del lado por darme los míos, se merece todo el mundo y no me alcanzan las manos para dárselo”, recordó otra usuaria, mientras una tercera detalló: “No puedo parar de llorar, yo también soy mamá y entiendo el significado”.

¿Por qué las madres de Estados Unidos están escondiendo dinero en los pañales de los supermercados?

En su camino viral, el video de Danaesha llegó a Cecily Bauchman, una mamá influencer que no solo se conmovió con la historia, sino que instó a sus más de 2 millones de seguidores a hacer algo con eso. Así, producto de la empatía nació el reto #SHE DESERVED THE PURSE (”Ella merecía la cartera”).

Bauchman publicó un video comprando una tarjeta de regalo de Target de 100 dólares. En el reverso del recibo escribió: “¡Oye! Te mereces esa cosa especial. ¡Eres increíble!” Metió la tarjeta de regalo y la nota en un paquete de pañales, e instó a todos a replicar la idea.

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios provenientes de madres que compartían el mismo sentimiento. Una usuaria mencionó que, cuando puede, le gusta dejar 50 dólares dentro de una caja de pañales o en la tapa de la fórmula, recordando tiempos en los que tuvo que contar centavos para comprar fórmula. Otra madre expresó su gratitud por haber iniciado esta tendencia, firmando “una madre soltera en apuros”.

“Aquí llorando porque soy esa mamá que siempre deja sus cosas para asegurarse de que mi bebé las tenga, pero también queriendo ser la mamá que un día pueda devolver el favor a otra mamá”, destacó otra persona. “Voy a participar en esta tendencia en honor a mi mamá que crio a 3 hombres sola y sé que se quedó sin cosas tantas veces solo por nosotros”, se comprometió una usuaria de la red.

Con el paso de los días, el reto se viralizó definitivamente, con cientos de miles de madres dejando dinero y tarjetas de regalo en pañales y otros artículos para niños y dejando como testimonio sus publicaciones.

LA NACION