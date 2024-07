Descubre el exitoso método que usan los médicos de Virginia para atender pacientes que no hablan inglés

Escuchar

Acudir al hospital para realizar una consulta médica puede ser tedioso y difícil para muchas personas. Más aún cuando no se comprende el idioma y no se entiende el mensaje que da el profesional de la salud. Es por eso que en Virginia utilizan un exitoso método que apunta a comunicarse mejor con aquellos pacientes que no hablan inglés. El objetivo es lograr que quienes consultan puedan mantener un diálogo con el personal sanitario, tanto en la visita como en el seguimiento de las indicaciones y tratamiento de enfermedades.

Este estado se caracteriza por la presencia de un gran número de extranjeros y muchos de ellos no hablan inglés. En este contexto, en el Centro de Salud de la Universidad de Virginia, se implementó un innovador método que resulta exitoso para la situación.

En qué consiste el novedoso método para mejorar la relación médico-paciente

El hospital brinda un sistema de interpretación a cualquier paciente que lo necesite. La comunidad que visita la institución es muy diversa y los profesionales de la salud están capacitados para que puedan comprender las recomendaciones y los partes médicos en sus idiomas natales.

El director del centro de salud asegura que “una buena medicina requiere buenas comunicaciones” y, a raíz de eso, centrándose en el español como idioma alternativo principal, contrató a nueve intérpretes que están a tiempo completo junto a los pacientes para ayudarlos.

Además, mediante el uso de la aplicación Globo, se pueden interpretar más de 200 idiomas. Cabe resaltar que existe una ley federal que indica que los hospitales deben garantizar el pleno entendimiento de sus pacientes, al margen del idioma que hablen.

Sistema de interpretación en acción: médicos y pacientes se comunican sin barreras lingüísticas en un hospital de Virginia (Imagen de unsplash.com)

El desarrollo de un vínculo médico-paciente

De forma adicional, dentro del Centro de Salud en Virginia se priorizan los vínculos personales que desarrollan los médicos con sus pacientes. Si hablan el mismo idioma, la relación podrá ser más estrecha y de confianza.

La guía de parte de los profesionales sobrepasa la atención médica y ayuda al equipo de profesionales a comprender las diferencias culturales que existen en todos los ámbitos.

Al mismo tiempo, se genera una manera de concientizar sobre un tema que es muy usual, sobre todo en estados como Virginia que cuentan con una importante parte de la población no nativa de Estados Unidos.

Incluso, existe una comunidad de refugiados que provienen de destinos variados de Medio Oriente y otras partes del mundo que se encuentran experimentando graves conflictos que ponen a su población en riesgo. En esos casos, la atención debería ser aún más personalizada.

Empatía y tecnología: la clave del exitoso método de comunicación en hospitales de Virginia para pacientes no angloparlantes (Imagen de unsplash.com)

El impacto en la recuperación

Está comprobado científicamente por personas idóneas en el tema, que las mejoras en los canales de comunicación, en la atención y en la toma de decisiones ayuda a que los pacientes se puedan recuperar más rápido.

Esta situación impacta positivamente en la gestación de un vínculo de confianza y de un ambiente próspero para un individuo que necesita una atención médica, pero al mismo tiempo una contención en muchos casos.

LA NACION