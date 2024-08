Así se puede tramitar la identificación Real ID en Missouri: los requisitos, costos y fecha límite

Escuchar

Las licencias de conducir e identificaciones estándar de Missouri se aceptarán para fines federales hasta que llegue la fecha límite que fue determinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la ley Real ID, los estados deben establecer estándares mínimos para que las credenciales sean aceptadas para ciertos propósitos, por lo que las entidades piden requisitos y documentos especiales para emitirlas.

La fecha de entrada en vigor de las normas está prevista para el 7 de mayo de 2025. A partir de ese día, los estadounidenses deberán presentar una identificación que cumpla con la legislación, o un documento alternativo aceptable, para: acceder a instalaciones federales, ingresar a plantas de energía nuclear y abordar aviones comerciales dentro del país.

A partir del 7 de mayo de 2025, los estadounidenses deberán presentar una Real ID, u otra identificación aprobada, para abordar un vuelo nacional Transportation Security Administration

Cómo tramitar la Real ID en Missouri: documentos y requisitos

El Departamento de Ingresos de Missouri (DOR, por sus siglas en inglés) cumple con la legislación desde el 2019. Para solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que cumpla con los requisitos de Real ID, se debe acudir a una de las oficinas de licencias para presentar documentos válidos en original que demuestren:

Identidad (un documento aceptable para verificar el nombre legal completo y la fecha de nacimiento).

Estatus legal en Estados Unidos (un documento aceptable para verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio).

Número de Seguro Social (un documento aceptable).

Residencia en Missouri (dos documentos aceptables que verifiquen dirección en el estado).

En caso de cambio de nombre se requieren elementos adicionales, como una licencia de matrimonio certificada o una orden judicial, para verificar la modificación.

La emisión de una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con los requisitos de Real ID no es obligatoria, pero se recomienda obtenerla para propósitos federales Missouri Department of Revenue

El DOR explica que cuando se solicite una licencia o identificación para cumplir con la norma federal, se debe tener en cuenta que el tiempo necesario para su procesamiento y envío, es normalmente de entre 10 y 15 días. Por lo que si se necesita volar el 7 de mayo de 2025 y se comienza el trámite el 30 de abril de 2025, no se recibirá a tiempo. “Considere renovar a más tardar el 1 de abril de 2025″, precisan.

Cuánto cuesta la Real ID en Missouri

Las tarifas de transacción y procesamiento para una tarjeta Real ID en Missouri, ya sea nueva o renovada, que se identifica por una estrella dorada en la parte superior derecha, son las mismas que para una que no cumple con los requisitos. Estas tienen la leyenda “NOT FOR REAL ID PURPOSES” (NO PARA PROPÓSITOS DE REAL ID).

Una licencia o tarjeta de identificación que no cumpla con la Ley Real ID tendrá la leyenda "NOT FOR REAL ID PURPOSES" Missouri Department of Revenue

Los residentes pueden solicitar un duplicado anticipado de licencia o tarjeta de identificación fuera de su período de renovación regular, que es seis meses antes del vencimiento. Las tarifas de procesamiento, son:

Licencia de conducir:

Clase A, B o C, edad mínima 18 años: US$26 por tres años y US$52 por seis años.

Duplicado: US$26 por tres años, US$32 por seis años.

Clase A, B o C, para 70 años o más con certificación “S”: nueva por un año, US$13,50, renovación US$6 y duplicado US$13,50.

Clase E, edad mínima 18 años: US$21 por tres años y US$42 por seis años.

Clase E, para 70 años o más con certificación “S”: nueva por un año, US$11, renovación US$6 y duplicado US$11.

Identificación de no conductor:

Clase ND, sin edad mínima: US$12 por tres años, US$18 por seis años y US$18 por duplicado.

Clase ND, edad mínima 70 años: US$18 sin vencimiento y US$18 por duplicado.

LA NACION