Así se puede tramitar la identificación Real ID en New Hampshire: requisitos, costos y fecha límite

Escuchar

La Ley Real ID puso en práctica la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre para que el gobierno federal estableciera normas para la emisión de fuentes de identificación, como las licencias de conducir. La División de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad de New Hampshire es la agencia encargada de procesar las tarjetas y así se pueden tramitar antes de la fecha límite.

A partir del 7 de mayo de 2025, de acuerdo con la última disposición de fecha límite del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se requerirá una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de no conductor que cumpla con las normas federales, u otro documento autorizado para abordar un avión en vuelos nacionales y otros propósitos.

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales Alaska Airlines

Cómo sacar la Real ID en New Hampshire: los documentos y requisitos

Si la licencia o identificación vence antes de la fecha establecida por el DHS, el residente puede esperar hasta la renovación para cambiar a una que cumpla con la ley federal, pero si la vigencia es después del 7 de mayo de 2025, se debe hacer el cambio lo antes posible. Para obtenerla es necesario visitar una oficina del DMV y llevar la documentación requerida. Para ayudar a los solicitantes, existe una herramienta para verificar los documentos en línea.

Algunos de los documentos aceptables son:

Prueba de identidad : certificado de nacimiento emitido por una ciudad, pueblo, estado, tribunal o agencia federal con un sello en relieve o timbre de la autoridad emisora; certificado de naturalización o de ciudadanía; pasaporte estadounidense válido y vigente o una tarjeta de pasaporte; tarjeta de residente permanente y tarjeta I-94.

: certificado de nacimiento emitido por una ciudad, pueblo, estado, tribunal o agencia federal con un sello en relieve o timbre de la autoridad emisora; certificado de naturalización o de ciudadanía; pasaporte estadounidense válido y vigente o una tarjeta de pasaporte; tarjeta de residente permanente y tarjeta I-94. Prueba de Seguro Social : tarjeta de Seguro Social (no se aceptarán aquellas que estén desgastadas o en mal estado); talón de pago con el número de Seguro Social completo; declaración W-2 y declaración 1099 con el número completo.

: tarjeta de Seguro Social (no se aceptarán aquellas que estén desgastadas o en mal estado); talón de pago con el número de Seguro Social completo; declaración W-2 y declaración 1099 con el número completo. Prueba de residencia: licencia de conducir de New Hampshire válida y vigente o tarjeta de identificación de no conductor; certificado de registro de vehículo; contrato de alquiler o arrendamiento; un estado de cuenta de la hipoteca de la propiedad; cualquier factura de servicios públicos actual o de entrega de servicios que muestre la dirección física y legal; un cheque de nómina, documento de nómina o contrato de trabajo.

Para obtener una tarjeta Real ID el residente deberá visitar una oficina del DMV y llevar la documentación requerida Facebook NH Division of Motor Vehicles

¿La Real ID es obligatoria en New Hampshire y cómo identificarla?

La Real ID es voluntaria en New Hampshire, pero el DMV pide a los residentes considerar tramitarla si desean viajar en avión dentro del país o ingresar a una instalación federal segura, como una base militar o un tribunal y no tiene un pasaporte u otra identificación federal, o si no desea usar el pasaporte para esos fines.

La licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor que cumple con la norma federal está marcada con una estrella dorada en la esquina superior derecha. Aquellas que no están autorizadas por la legislación llevan una leyenda que indica “No para identificación federal”.

La licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor que no cumpla con la ley Real ID indicará "NO PARA IDENTIFICACIÓN FEDERAL" DMV New Hampshire

Cuánto cuesta la Real ID en New Hampshire

Tarifas de licencias y tarjetas de identificación:

Operador (no cumple con las normas federales): US$50.

Operador Real ID (que cumple con las normas federales): US$60.

Tarjeta de identificación para no conductores: US$10.

Duplicado (licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor): US$10.

Reimpresión de cambio de dirección (licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor): US$3.

LA NACION