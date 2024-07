El trámite obligatorio que deben hacer los inmigrantes que quieren obtener la green card de EE.UU.

Escuchar

Todas aquellas personas que deseen vivir en Estados Unidos y sean migrantes deben cumplir una serie de requisitos legales para obtener su green card o tarjeta de residencia permanente. Un paso clave y obligatorio en la mayoría de los casos es someterse una serie de estudios clínicos, mismos que deben realizar exclusivamente médicos autorizados.

El examen médico de inmigración es necesario para las personas que sueñan con residir en EE.UU. Además, los solicitantes deben recibir las vacunas contra enfermedades prevenibles que están incluidas en el calendario médico de ese país, lo que garantiza que cumplan con los estándares de salud pública.

Los migrantes deben realizarse estudios médicos obligatorios para obtener la green card

Algo que no todos consideran es que el trámite no es gratuito. Los médicos civiles designados cobran por realizar los exámenes médicos de inmigración. Sin embargo, el gobierno no regula la tarifa de estos servicios. Por este motivo, se recomienda que las personas llamen a varios médicos locales autorizados para comparar tarifas y elegir la opción más económica.

Además, es conveniente preguntar si el médico civil acepta seguro de salud para el examen médico de inmigración, ya que muchos no ofrecen esta opción o puede pasar que el seguro no cubra ciertas partes del examen.

Cómo encontrar un médico autorizado para cumplir con los requisitos de la green card

Quienes deban realizarse el examen médico de inmigración, deberán conseguir un médico autorizado por las autoridades competentes para llevar a cabo este procedimiento. En la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) se pueden encontrar diversos números de teléfono para realizar consultas.

Los solicitantes solo deben indicar su código postal para hallar a un profesional de la salud que resida cerca. Asimismo, deberán especificar el idioma que hablan, lo cual es crucial para encontrar un médico que pueda entenderlos y comunicarse de manera efectiva durante el examen.

Los migrantes que quieran tener la green card deberán buscar un médico autorizado para realizarse estudios clínicos

En el proceso de búsqueda, los solicitantes pueden elegir el sexo de la persona que los va a atender y revisar. Esta opción permite a los migrantes seleccionar un doctor, hombre o mujer, según su preferencia.

Qué tipo de examen médico requiere la green card

El examen médico para propósitos de inmigración incluye un informe detallado sobre la historia médica de la persona. Además, durante el proceso, se realiza un examen físico en el que se evalúan la audición y la vista del solicitante y se registran su estatura y peso.

El médico civil autorizado también efectuará pruebas específicas para detectar enfermedades contagiosas como tuberculosis, sífilis y gonorrea, siguiendo las directrices del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, al considerar también la edad del paciente.

Los requisitos médicos para obtener la green card en Estados Unidos

Al finalizar el examen, el profesional entregará un formulario con toda la información recopilada dentro de un sobre sellado. Es fundamental que los solicitantes de la green card no abran ni dañen esta documentación antes de presentarla ante el Uscis, según enfatiza la agencia. Este requisito garantiza la validez del informe médico y facilita el trámite migratorio.

