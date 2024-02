escuchar

Aunque muchos latinos en Estados Unidos usan sus cuentas de las redes sociales para compartir sus historias de éxito al conseguir empleo, recibir las codiciadas green card o hasta contar que resultaron ganadores de la lotería; el caso de una joven originaria de Colombia fue totalmente distinto, dado que recurrió a ese medio para relatar algunos infortunios que tuvo, con el objetivo de que no le pase lo mismo a otras personas.

La creadora de contenido publicó en su cuenta @lapayaresph un testimonio de su intento de ingresar al ejército estadounidense, que implicó un extenso proceso de documentación, desde revisión de pasaportes hasta certificados escolares acreditados por la Asociación de Educación de EE.UU. No obstante, un pequeño detalle en su número de seguridad social acabó con su sueño.

“Hace un tiempo intenté entrar al Army, o sea las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero un pequeño concepto que había en uno de mis documentos no me dejó”, narró al principio de su historia. La joven, identificada como Heydi contó que después de entregar muchos documentos y llenar un formulario que pensó que “nunca en la vida se iba a acabar”, hubo un problema.

“Entregué y llené toda la documentación feliz de la vida, a lo que es reclutador me dice ‘Tu Social dice Only for Work’ (solo para trabajo). Esto se lo ponen a los que apenas están a la espera de una aprobación de la residencia”, explicó la tiktoker, que ya recibió su green card en el pasado, pero se olvidó hacer una actualización de sus documentos para eliminar la restricción. “Cuando me llegó la residencia yo no fui a cambiar eso, sino que lo dejé así”, agregó.

El segundo error que bloqueó su sueño

En su intento por solucionar el problema, Heydi se topó con otro obstáculo. Al visitar la oficina de Seguridad Social al día siguiente, le informaron que su tarjeta de residencia estaba vencida y aunque ella tenía un documento que extendía su validez por 48 meses más, la oficina le señaló que era obligatorio presentar la tarjeta física actualizada, un requisito que la joven no pudo cumplir en ese momento.

La falta de actualización de sus documentos de residencia, le impidieron unirse al ejército de EE.UU. Freepik

“¡Quedé como Armando!”, expresó la joven en referencia a una frase coloquial que se utiliza en algunos países latinos para indicar que alguien se quedó varado, sin poder completar una tarea o proyecto. “A estas alturas ya no me interesa entrar… y nada gente, solo espero que no le pase usted”.

Con más de ocho mil reproducciones, las reacciones en los comentarios de su video no se hicieron esperar: “Estoy en las mismas, pero yo no quiero entrar al Army, pero no sabía que tenía que cambiar el Social”, comentó una persona, mientras que otra añadió: “Llevo 10 años en este país, ya me hice ciudadana y todavía no he ido a cambiar eso”.

En otro video reciente, la misma creadora de contenido narró otra situación frustrante que vivió, cuando visitó el consulado de Colombia en Orlando, Florida. “Resulta que fui a hacer un trámite normal. Llego, me siento y se acerca alguien que pregunta si tengo cita”. En esa ocasión, respondió que no lo había considerado necesario porque en el sitio web del consulado aparecía un aviso que indicaba que se podía presentar sin cita previa. La joven acusó que los funcionarios reaccionaron pidiéndole que abandonara la sala y hasta llamaron a la Policía.