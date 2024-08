Es latina y se casó con un estadounidense, pero le negaron la green card por un error fatal

María Alejandra López, una inmigrante colombiana que se casó con un ciudadano estadounidense en marzo, nunca imaginó que su camino hacia la residencia legal permanente o green card en Estados Unidos fuera tan complicado. Lo que debió ser un trámite sencillo para obtener su green card, se convirtió en una experiencia frustrante, a causa de un grave error de su abogado.

“Me rechazaron la solicitud de la green card”, contó María Alejandra en un video en TikTok, publicado en su cuenta @alejaloc. La joven latina decidió compartir su historia para advertir a otros migrantes sobre los posibles obstáculos en este proceso. Ella y su esposo habían decidido contratar a un abogado para asegurarse de que su solicitud fuera presentada de manera correcta. “Pensábamos que con un abogado el proceso iba a ser más fácil. Ellos ya tienen claro cómo se llenan los formularios, tienen las leyes claras”, explicó.

El error de su abogado le costó cientos de dólares extra y tres meses en su trámite de green card

La pareja confió en el letrado, quien les pidió todos los documentos necesarios y se aseguró de que López cumpliera con los exámenes médicos requeridos. En mayo, la pareja envió la solicitud, pero lo que ninguno de los dos sabía es que la legislación de inmigración de Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) había cambiado apenas un mes antes, el 31 de abril. “Este abogado no se había dado cuenta de eso”, señaló resignada la mujer latina. En efecto, los formularios fueron enviados con la información incorrecta, lo que provocó el rechazo de la solicitud.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la green card en EE.UU. Freepik

Cuando la notificación llegó hace tres semanas, el abogado aseguró que él había hecho todo bien y que el problema seguramente era de Uscis, por lo que debían enviar todo de nuevo. María Alejandra debió hacerse nuevamente los exámenes médicos, que le costaron unos 300 dólares. Además, el abogado, les pidió más dinero por honorarios, ya que tenía que hacer nuevamente el trabajo. “Cuando uno desconoce la ley, le toca someterse a ese tipo de cosas”, lamentó la joven colombiana.

Fue entonces cuando, según relató la tiktoker, el abogado –que ya había enviado nuevamente el formulario— se dio cuenta de que la legislación había cambiado. “Nos escribió un correo diciéndonos que lo disculpáramos, que había sido error de él y que no se había dado cuenta”, recordó María Alejandra, quien aclaró que el hombre les devolvió el dinero. “Por ese lado, muy honesto el señor”, rescató.

Aun así, las consecuencias del error fueron significativas. Además, del dinero extra que debieron gastar en los exámenes médicos, el retraso en su proceso significó meses adicionales de incertidumbre y estrés. “Perdimos tres meses por ese error”, señaló. Hace una semana, la pareja finalmente pudo reenviar su solicitud, esta vez con todos los formularios actualizados y correctos. Ahora, solo les queda esperar y ver si esta vez el proceso sigue su curso sin más inconvenientes.

Perdió tres meses en el trámite de su green card por este error Freepik

López advirtió a sus seguidores que estén pensando en realizar el mismo trámite: “Yo no les digo que no utilicen abogado, pero sí cerciórense de que su abogado esté muy atento a los cambios en las reglamentaciones para que no les pase este tipo de cosas”.

LA NACION