La advertencia del Uscis para los peticionarios de la green card: “Responda lo antes posible”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a los usuarios a través de sus redes sociales acerca de un importante trámite. La advertencia está dirigida a los peticionarios de la green card o tarjeta de residente permanente.

En sus cuentas de redes sociales, como X y Facebook, el Uscis escribió un mensaje: “Si solicitó una tarjeta verde (green card) basada en empleo (incluyendo menores inmigrantes especiales) y le enviamos un pedido de evidencia para su formulario I-693, responda lo antes posible para que podamos finalizar una decisión sobre su solicitud de ajuste”.

¿Cuál es el formulario I-693 y por qué es necesario para la green card?

El formato al que se refiere el Uscis es el formulario I-693, Informe de examen médico de inmigración y registro de Vacunación, necesario cuando se presenta el formulario I-485, solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar de estatus, con el que se comienza el proceso dela green card y sirve como evidencia para demostrar que un solicitante no es inadmisible por motivos relacionados con la salud.

Normalmente, como parte del trámite de la residencia permanente, el solicitante debe someterse a un examen médico de inmigración y recibir vacunas contra enfermedades prevenibles, para lo cual deberá acudir a consulta con un médico designado por la agencia.

Los exámenes médicos de inmigración realizados dentro de Estados Unidos deben ser realizados por un cirujano civil designado por Uscis Freepik

El examen de salud se lleva a cabo en EE.UU., donde se encuentran los cirujanos civiles autorizados. Para localizar al más cercano, existe una herramienta en el sitio oficial. Por su parte, los no ciudadanos que piden una visa de inmigrante ante el Departamento de Estado (conocido como procesamiento consular) deben visitar a los médicos ubicados en el extranjero, quienes también son autorizados por la oficina.

Por qué se puede solicitar evidencia del examen médico de inmigración

En un comunicado de abril, la oficina advirtió que los funcionarios tienen discreción para pedir más evidencia o un formulario I-693 nuevo o actualizado si tienen motivos para creer que el estado médico del solicitante ha cambiado desde que el cirujano civil firmó el documento.

Para completar y presentar el formulario, se debe imprimir la edición más reciente y llevarlo a la cita con el médico de inmigración. El profesional de la salud utilizará el documento para registrar los resultados de la prueba.

Los solicitantes de green card pueden requerir un examen médico para determinar la admisibilidad Freepik

El cirujano civil es el encargado de completar, firmar y sellar el Formulario I-693 y cualquier documento de respaldo en un sobre, que debe enviarse sellado al Uscis. Es importante que no se rompa el sello ni se abra el sobre, ya que no será aceptado como parte del proceso.

El Uscis también advierte que no regula los honorarios que cobran los cirujanos civiles por realizar un examen médico de inmigración, por lo que el solicitante debe tomar en cuenta tres aspectos: que las tarifas varían, que muchos médicos designados no aceptan seguros y que es posible que el seguro no cubra muchas partes del proceso.

