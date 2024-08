Migrantes e hijastros de ciudadanos estadounidenses ya pueden pedir el parole in place con este formulario: cuánto cuesta

Escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), abrió el registro del programa “Manteniendo a las Familias Unidas”. Este es un proceso recientemente anunciado por el que ciertos inmigrantes que son cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses pueden pedir el permiso de permanencia temporal en EE.UU., conocido como parole in pace. Para poder completar el trámite hay un formulario clave y altos costos que considerar.

Todo lo que debes saber del nuevo parole in place: requisitos y costos Freepik

Si bien este proceso no les concede a los inmigrantes un estatus inmediatamente legal, sí es una vía a la green card sin tener que separarse de sus familias. Los beneficiarios a los que se les aprueba este permiso pueden pedir la residencia permanente en función de su relación con su cónyuge o padrastro o madrastra, sin la necesidad de abandonar Estados Unidos.

Estos son los criterios de elegibilidad del nuevo Parole in Place

Antes de presentar el formulario I-131 F, que hará posible todo el trámite, hay que asegurarse de cumplir con varios requisitos, según sea el caso.

Requisitos para el parole in place para los esposos de ciudadanos estadounidenses

Los cónyuges deben haber estado en un matrimonio legalmente válido antes del 17 de junio de 2024.

Los migrantes deben estar presentes en EE.UU. sin haber sido admitidos ni haber recibido el permiso de permanencia temporal.

Los solicitantes deben haber estado físicamente presentes de manera continua en EE.UU. desde al menos el 17 de junio de 2014 hasta la fecha de presentación del pedido de permanencia temporal en ese país.

Los migrantes no deben representar una amenaza para la seguridad pública, nacional o fronteriza.

Los interesados tienen que cumplir con ciertos criterios de elegibilidad, así como demostrar razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo para una concesión discrecional de un permiso de permanencia temporal o parole.

Criterios de elegibilidad del Parole in Place para hijos de ciudadanos estadounidenses

Por otro lado, los hijastros que deben ser solteros y menores de 21 años al 17 de junio de 2024, también tienen que cumplir otros requisitos, entre los que se encuentran:

Estar presentes en EE.UU. sin haber sido admitidos ni recibir un parole.

Haber estado físicamente presentes de manera continua en EE.UU. desde al menos el 17 de junio de 2024 hasta la fecha de presentación del pedido.

Cumplir con la definición legal de hijastro de un ciudadano estadounidense basada en el matrimonio legalmente de sus padres.

Cómo es el formulario I-131 F y cuánto cuesta

Después de comprobar que en ambos casos se cumplen los criterios de elegibilidad solicitados, se debe presentar el importante formulario I-131F o solicitud de permiso de permanencia temporal en EE.UU. para ciertos ciudadanos cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.

La presentación se hace en línea a través de la cuenta My Uscis y se tiene que pagar la tarifa de presentación que tiene un costo de US$580. El Uscis indicó en sus instrucciones que no hay ningún formulario en papel para este proceso, por lo que si se hace algún pedido por correo, lo rechazarán directamente. Además, la agencia de inmigración también aclaró que no hay ningún tipo de exención de tarifas.

Todo lo que debes saber del nuevo parole in place: requisitos y costos Freepik

El otro importante formulario en el parole in place

Además del anterior, si se llega a otorgar el parole, entonces el beneficiario puede presentar el formulario I-765, que es la solicitud de autorización de empleo. Este sí se puede tramitar impreso, pero cuesta US$520. En cambio, si todo se hace en línea, este formulario tiene una tarifa de US$470. Ciertos solicitantes podrían pedir una exención. Sin embargo, si pagan el trámite por el costo más alto, la presentación de ambos formularios les costaría más de 1000 dólares por el parole in place.

Todo lo que debes saber del nuevo parole in place: requisitos y costos Freepik

Para más información, el Uscis agendó reuniones informativas en español. La cita es este 19 de agosto, de las 15.30 y hasta las 16.30 hs del Este. No se necesita registro. Además, también cuenta con una guía de cómo llenar el formulario I-131F.

LA NACION