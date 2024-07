Nuevo requisito: sin esta foto no se podrá regresar a EE.UU., a pesar de tener todos los documentos en regla

Escuchar

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció un nuevo requisito para los no inmigrantes que salen de país. De esa manera, quienes no tengan esta foto no podrán regresar a EE.UU. luego de haber entrado de manera legal. Estas disposiciones, de las que se había notificado hace unos meses, han preocupado a las organizaciones por la recopilación de datos personales.

En específico, la CBP implementó una nueva vía para permitir que los no inmigrantes que están sujetos a los requisitos del formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, y que se van de Estados Unidos, proporcionen voluntariamente datos biográficos, imágenes faciales y geolocalización. Lo podrán hacer a través de la aplicación para celulares CBP One, donde también podrán incluir información biográfica de sus pasaportes u otros documentos. De acuerdo con El Nuevo Herald, esta disposición entró en vigor el pasado 1º de julio.

El nuevo requisito se podrá cumplir con la aplicación CBP One Captura de pantalla dhs.gov

Los viajeros utilizarán la app para tomarse una foto tipo “selfie” y la oficina hará uso de los servicios de geolocalización para confirmar que se encuentran fuera de Estados Unidos, al tiempo que ejecutará un software de “detección de vida” para determinar que la imagen es actual y no fue sacada previamente. El informe se registrará en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS) que mantiene la agencia.

“Los no inmigrantes pueden utilizar esta información como comprobante de salida, que es más relevante en el entorno fronterizo terrestre, pero puede utilizarse para salidas por aire y mar si así lo desean”, explica la agencia en el resumen de la acción del Registro Federal. La CBP utilizará la información para ayudar a cotejar la salida de un viajero o visitante con su última llegada.

A partir de este 1º de julio de 2024, también se implementó un nuevo requisito para los solicitantes de asilo que requieren de programar una cita. En una actualización de CBP One, se informó que “todas las personas de 14 años o más que participen en una cita grupal deberán completar la captura de una fotografía de vida y la verificación de geolocalización”.

CBP One, una herramienta gratuita en línea que está disponible para los migrantes que desean tramitar su solicitud de asilo

El nuevo requisito de la CBP: para qué sirve

La oficina explica que, debido a que no se cuenta con un proceso único para que los no inmigrantes sujetos a los requisitos del I-94 informen voluntariamente su salida, además de “que las opciones actuales son engorrosas y, en muchos casos, poco prácticas o incómodas”, tener una prueba a través de la aplicación CBP One proporcionaría a los oficiales la información necesaria en caso de que no estén seguros de si un visitante cumplió con las disposiciones en su entrada anterior.

Aunque la agencia recopila de manera rutinaria datos biométricos de quienes ingresan a Estados Unidos, advierte que actualmente no existe un sistema integral para reunir información de los que salen, por lo que el nuevo requisito permitirá a la CBP y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) saber con mayor precisión si los visitantes se van cuando deben hacerlo.

La CBP es la agencia encargada de la gestión, el control y la protección de las fronteras de EE.UU. Facebook U.S. Customs and Border Protection

Además, la recopilación ayudará a reducir el fraude con visas o documentos de viaje y mejorará la capacidad de la oficina para identificar a delincuentes y terroristas conocidos o sospechosos. Al mismo tiempo, trabajan para automatizar por completo todos los procesos del formulario I-94. Actualmente, la CBP emite estos formaros de forma electrónica a la mayoría de quienes ingresan por los puertos de entrada fronterizos terrestres.

