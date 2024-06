Cómo puede migrar un cónyuge a EE.UU.: la figura del patrocinador es clave

Escuchar

La administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció la limitación de los pedidos de asilo, con el propósito de tratar de resolver los problemas fronterizos. En medio de esta restricción, desde hace días trascendió que también se planea poner en marcha una vía para proteger y acelerar los trámites de los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses. En lo que esto se concreta, hay algunas opciones disponibles.

Qué son y para quiénes aplican las visas CR1 e IR1

La Oficina Consular del Departamento de Estados aclara que un cónyuge es “un marido o una mujer legalmente casados”. Que dos personas vivan juntas no significa que tengan este estatus. Cuando la relación es poligámica, solamente el primero de ellos habilita a tener estos tipos de visas en Estados Unidos.

Las visas CR1, o de Residente Condicional, son las que se otorgan por dos años a los cónyuges extranjeros que llegan a Estados Unidos y que estuvieron menos de dos años casados con ciudadanos o residentes permanentes de ese país. Una vez que ese tiempo pasa y la persona sigue en la misma situación civil, se puede solicitar la eliminación de la condición para obtener una tarjeta de residente permanente con vigencia por 10 años.

Las visas IR1 o de pariente inmediato son casi iguales a las anteriores. La diferencia reside en que el cónyuge y el ciudadano o residente permanente de Estados Unidos ya llevan más de dos años de casados al momento de iniciar el trámite de residente. De esta manera, no se otorga una tarjeta con condicionantes, sino que directamente pasan a tener una green card con vigencia por 10 años.

Paso a paso: cómo tramitar las visas CR1 e IR1

Lo primero que debe hacer el patrocinador (el cónyuge que es ciudadano) es presentar una Petición de Familiar Extranjero, conocida como Formulario I-130. No obstante, hay requisitos mínimos.

Tener al menos 18 años antes de poder firmar la Declaración jurada de manutención (formulario I-864)

Domicilio en Estados Unidos donde planea vivir con la esposa o marido

Si antes era residente permanente legal, primero debe actualizar su petición de segunda preferencia familiar a pariente inmediato.

Contar con una copia de la página de datos personales del pasaporte estadounidense o un certificado de naturalización.

Una vez que Uscis aprueba el Formulario I-130 lo pasa al Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés). Esta agencia pide un nuevo formulario, el DS-261, sobre “Elección de dirección y agente”. Mediante su presentación abre el procesamiento de un caso donde intervienen abogados.

El último paso se produce una vez que el NVC considera que el expediente tiene toda la documentación necesaria y se trata de la entrevista. Este encuentro se hace en la Embajada o Consulado de Estados Unidos que corresponda.

La Oficina Consular asegura que no se puede determinar el tiempo exacto que puede llegar a demorar estos trámites, producto de que hay ciertos casos en donde se demoran las entregas debido a distintas fallas. Por ejemplo, un patrocinador puede no entregar la documentación completa o no cumplir con todos los requisitos.

