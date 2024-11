Uscis anuncia un cambio en sus guías para estas personas que buscan obtener la ciudadanía

Para aquellos no nacidos en EE.UU., una de las maneras de obtener la ciudadanía es a través del proceso de naturalización. El trámite se realiza en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y es necesario cumplir con una serie de requisitos para llevarlo a cabo. En ese sentido, la agencia establece sus reglas en un Manual de Políticas, el cual recientemente fue modificado.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer la actualización, que entra en vigor de inmediato y aplica a las solicitudes pendientes a partir del 19 de noviembre de 2024. Con la medida, se aclara y se amplían las guías actuales acerca de la determinación de la custodia legal y la custodia física de los hijos de ciudadanos estadounidenses para fines de adquisición de la ciudadanía.

El Uscis actualizó las guías sobre la adquisición de la ciudadanía por parte de niños menores en respuesta a los comentarios del público Facebook Uscis

Para adquirir la ciudadanía bajo la sección 320 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), o naturalizarse bajo la 322, un hijo de un ciudadano estadounidense generalmente debe residir bajo la custodia legal y física del padre o madre con ciudadanía de EE.UU., requisito que también era necesario bajo la antigua sección 321.

“Para los fines de la adquisición de la ciudadanía estadounidense, la custodia legal se determina de acuerdo con el decreto judicial o la ley de la jurisdicción pertinente y se refiere a la responsabilidad y autoridad sobre un niño”, advierte el Uscis.

Esta actualización aborda los comentarios de las partes interesadas que recibió la dependencia para aclarar la orientación de la agencia sobre los requisitos de custodia legal y física para fines de ciudadanía.

Qué modificó el Uscis y cómo afecta el trámite de ciudadanía

Con las modificaciones, se amplían las guías sobre cuándo Uscis considera que un menor está bajo la custodia legal del padre ciudadano estadounidense. Además, se aclara el efecto de una corrección retroactiva de una orden de custodia y cuándo la agencia puede reconocer los acuerdos de custodia privada.

Las leyes de Estados Unidos permiten que los niños adquieran la ciudadanía estadounidense sin necesidad de nacer en el país Facebook Uscis

También se aclara que la dependencia “considera que un padre ciudadano estadounidense tiene la custodia legal para fines de adquisición de la ciudadanía cuando no existe una determinación judicial sobre la custodia legal y la ley de la jurisdicción pertinente no determina cuál de los padres tiene la custodia legal del menor”.

Asimismo, la actualización establece que un padre ciudadano estadounidense tiene la custodia física de un menor cuando el menor reside o vive físicamente con él. La norma amplía la guía sobre la adjudicación de peticiones de ciudadanía estadounidense antes de la Ley de Ciudadanía del Menor de 2000, para proporcionar una aclaración sobre cada uno de los requisitos de la antigua sección 321 de la INA, incluidos los requisitos de custodia legal.

Las modificaciones aclaran que un niño adquiere la ciudadanía bajo estatutos que exigen que se cumplan todas las condiciones mientras sea menor de 18 años Facebook Uscis

Finalmente, se establece que el Uscis no puede emitir un Certificado de Ciudadanía a ningún solicitante que no preste el Juramento de Lealtad y no sea elegible a una exención del juramento. En este sentido, el Manual de Políticas indica que la INA permite a la agencia eximir de la obligación si se determina que la persona no puede comprender el significado, como podría suceder con los menores de 14 años.

Cuáles niños son elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense

Las leyes de Estados Unidos permiten que los niños adquieran la ciudadanía estadounidense sin necesidad de nacer en el país. Las personas que nacieron fuera y que tienen padres ciudadanos pueden adquirirla al nacer. Los niños adoptados también pueden obtener la ciudadanía después del nacimiento, pero antes de los 18 años.