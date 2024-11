Vive en Estados Unidos y relató la cita fallida más corta de su vida: “45 segundos”

Las aplicaciones para encontrar pareja revolucionaron la forma de conocer nuevas personas alrededor del mundo. Sin embargo, mientras muchos valoran su practicidad y comodidad, otros tantos critican la tendencia que tienen sus usuarios a realizar juicios sobre los demás con rapidez. Ante esto, una mujer compartió en TikTok cómo fue la primera cita más corta de su vida, que duró tan solo 45 segundos.

Maggie Smith, una mujer de 32 años del área de Auburn, en Alabama, conoció a un hombre a través de Internet, por lo que decidieron reunirse en persona por primera vez. No obstante, luego de tener una mala experiencia, decidió eliminar todas sus aplicaciones de citas.

Tras contar la historia a sus amigas, una de ellas la convenció de compartirla en su cuenta de TikTok (@mcgonagallsays). Al poco tiempo, su video no solo se volvió viral en la red social, al punto de superar los 10 millones de visualizaciones, sino que además abrió todo un debate sobre la forma de utilizar las aplicaciones de citas.

La historia de la cita que duró 45 segundos

Smith y el hombre que conoció en una aplicación de citas acordaron verse por primera vez en un restaurante. Sin embargo, el encuentro “duró menos de dos minutos”, explicó la mujer al comienzo de su video de TikTok. Cuando llegaron, “me dio un abrazo y me dijo: ‘¿Tienes hambre? Entremos’”, relató.

Pese a esto, al entrar al lugar, él le pidió que volviera a salir. “Dijo: ‘No estoy tratando de ofenderte, pero simplemente no lo estoy sintiendo’, así que caminé hacia mi auto y volví a casa”, comentó Smith, que agregó que se tomará un descanso de las citas.

Tras el éxito de su publicación, Smith continuó con una serie de hasta siete videos en los que reflexionó sobre lo sucedido. “En 2024, debido al diseño de las aplicaciones, es muy fácil tomar decisiones en una fracción de segundo”, aseguró en uno de ellos. “Creemos que nuestro tiempo es más valioso que el de la otra persona. Y no creo que la cuestión sea una cuestión de preferencia, sino de tratar a las personas decentemente, incluso si no son de nuestra preferencia”.

Según Smith, el diseño de las aplicaciones hace que sea fácil tomar decisiones en una fracción de segundo (Freepik) Freepik

Si bien el video viral hizo que aumente su número de seguidores en TikTok y llamó la atención de diversas maneras, Smith afirmó que su vida no cambió demasiado. “Todavía tengo dos trabajos, salgo con mis amigas en las noches de chicas y voy a los partidos de fútbol de los hijos de mis amigas”, expresó.

La repercusión del TikTok sobre la cita de 45 segundos

La mañana siguiente a la publicación de su video, Smith se encontró con miles de comentarios nuevos. “La mayoría de las reacciones que recibí fueron positivas. Al principio no quería ver los comentarios porque me daba un poco de miedo Internet, pero mis amigos me animaron”, sentenció.

Por un lado, muchos espectadores la apoyaron y compartieron sus propias historias. “Hubo muchos comentarios de personas que compartieron sus propias experiencias, lo cual fue alentador”, reconoció Smith. “Nunca esperé esto, pero si ayuda a las personas a sentirse menos solas, ese es el mejor resultado que podría esperar”.

Sin embargo, otros la acusaron de catfishing, es decir, de crearse un perfil falso para engañar a los demás usuarios, por lo que defendieron al hombre que abandonó el encuentro en tiempo récord. Como resultado, se abrió un debate en torno a las citas modernas y las aplicaciones para encontrar pareja entre los usuarios.

Frente a esto, la mujer respondió: “Él sabía cómo era mi apariencia gracias a la aplicación: mis perfiles de citas me muestran desde todos los ángulos, sin filtros”, y más tarde publicó un nuevo video con el objetivo de demostrar la autenticidad de sus redes sociales. “Siempre he sido muy honesta sobre mi apariencia, así que no le hice trampa”, concluyó.

LA NACION