Vivió décadas en EE.UU. pensando que era ciudadano y se llevó una ingrata sorpresa al intentar renovar su licencia

Escuchar

Un hombre vivió mucho tiempo en Estados Unidos, con la creencia de que era ciudadano. Así, sirvió en el ejército, pagó impuestos y votó. Sin embargo, Paul Canton, un veterano de la guerra del Golfo, se convirtió recientemente en noticia al enterarse de manera inesperada que nunca cumplieron la promesa que le hicieron y en realidad no es estadounidense.

El hombre en cuestión nació en Nueva Zelanda, fue criado en Australia y se unió a las Reservas de la Marina de Estados Unidos con la promesa de que recibiría este beneficio en compensación por su servicio. Según narró en diálogo con WPTV, esto ocurrió durante el proceso de reclutamiento, donde una de las autoridades le aseguró que al obtener una baja honorable, se le otorgaría automáticamente la ciudadanía.

La ciudadanía es uno de los trámites más solicitados por los migrantes Freepik

Después de servir en el mencionado conflicto bélico de la década de 1990, Canton volvió a la vida civil, convencido de que era ciudadano estadounidense. Se casó, tuvo hijos, pagó impuestos y participó de las elecciones. No fue hasta que intentó renovar su licencia de conducir que descubrió la verdad.

Esta revelación fue una sorpresa para Canton, quien desde entonces ha enfrentado numerosas dificultades debido a su estatus migratorio. Sin una identificación válida, no podía conducir, lo que complicó su capacidad para trabajar y realizar tareas cotidianas. “Me siento como si estuviera bajo arresto domiciliario. No puedo ir a ningún lado ni hacer nada. Hay muchas restricciones sin una identificación”, expresó Canton en la reciente entrevista.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tiene reglas estrictas para brindar los documentos legales ILONA SHOROKHOVA - Freepik

El camino legal que le queda por delante

La ley federal de inmigración establece que los extranjeros que sirven en las fuerzas armadas de EE.UU. son elegibles para una naturalización acelerada si sirven durante un período de hostilidades. Canton se enlistó durante la guerra del Golfo, pero no fue llamado al servicio activo hasta siete meses después, momento en el cual el período de hostilidad había terminado. Este detalle técnico ha sido utilizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) para negar su solicitud en múltiples ocasiones.

Su abogada, Elizabeth Ricci, argumentó que Canton fue engañado durante el reclutamiento y que no es un caso aislado. “Los reclutadores, que reciben un bono por el número de reclutas que inscriben, a menudo prometen la ciudadanía sin cumplirlo”, explicó Ricci.

La ley federal de inmigración establece que los extranjeros que sirven en las fuerzas armadas de EE. UU. son elegibles para una naturalización acelerada si sirven durante un período de hostilidades Uscis

Paul Canton sigue luchando por su ciudadanía

A pesar de los repetidos rechazos por parte del Uscis, Ricci y Canton presentaron una demanda en un tribunal federal el año pasado. Hasta la fecha, aún no han tenido su primera audiencia. Según la defensora, lo que le sucedió a Canton no es raro y se ha documentado en un informe reciente titulado “Broken Promises” del UC Berkeley School of Law, que detalla la historia de Estados Unidos de reclutar inmigrantes para el servicio militar solo para abandonarlos después.

El Departamento de Defensa de EE. UU., por su parte, ha declarado que no apoya traer inmigrantes al ejército bajo falsas promesas de obtener la ciudadanía.

Canton, ahora viudo y con dos hijos a su cargo, enfrenta un futuro incierto. Al perder su ciudadanía australiana después de unirse al ejército estadounidense, se quedó esencialmente sin patria. A pesar de las dificultades, sigue luchando por lo que asegura es su derecho. “No tengo a dónde más ir y alguien tiene que cuidar de mis hijos”, expresó.

LA NACION