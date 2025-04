Votación en el Senado para revertir aranceles de Trump a Canadá pone a prueba el apoyo republicano

WASHINGTON (AP) — Mientras el llamado "Día de la Liberación" del presidente estadounidense Donald Trump para la implementación de aranceles se acerca rápidamente, los demócratas del Senado federal están poniendo a prueba el apoyo republicano a algunos de esos planes al forzar una votación para anular la declaración de emergencia que sustenta los aranceles sobre los productos de Canadá.

Los republicanos han observado con cierta inquietud cómo los intentos del presidente de rehacer el comercio global han hecho caer el mercado de valores, pero hasta ahora han apoyado las amenazas intermitentes de Trump de imponer impuestos sobre los bienes importados.

Incluso cuando la resolución del senador demócrata Tim Kaine les ofrecía una posible salida a los aranceles impuestos a las importaciones canadienses, los líderes republicanos trataron de mantener a los senadores en línea enfocándose en el fentanilo que ingresa a Estados Unidos por su frontera norte. Fue otro ejemplo de cómo Trump no sólo está reorientando la economía global, sino también trastocando el apoyo de su partido a ideas como el libre comercio.

“Realmente disfruto dar a mis colegas republicanos la oportunidad de no sólo decir que están preocupados, sino de tomar una acción para detener estos aranceles”, comentó Kaine a The Associated Press en una entrevista la semana pasada.

La resolución de Kaine pondría fin a la declaración de emergencia que Trump firmó en febrero para implementar aranceles sobre Canadá como castigo por no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Si el Senado aprueba la resolución, aún necesitaría ser considerada por la Cámara de Representantes de mayoría republicana.

Una pequeña fracción del fentanilo que ingresa a Estados Unidos proviene de Canadá. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó 19,5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera norte durante el año fiscal 2024, y desde enero, las autoridades han incautado menos de un kilo (1,5 libras), según datos federales. Mientras tanto, en la frontera sur, las autoridades incautaron más de 9.500 kilogramos (21.000 libras) el año pasado.

Kaine advirtió que los aranceles sobre los productos canadienses repercutirían en la economía, y harán que sea más caro construir casas y embarcaciones militares.

“Vamos a pagar más por nuestros productos alimenticios. Vamos a pagar más por los materiales de construcción”, señaló. “Así que la gente ya se está quejando de los precios de los comestibles y de que la vivienda cuesta demasiado. Así que aumentas el costo de los materiales de construcción y productos. Es un gran problema”.

Aun así, Trump ha afirmado que la cantidad de fentanilo que proviene de Canadá es “masiva” y prometió que implementará los aranceles el miércoles.

"Estamos avanzando para poner fin a esta terrible crisis de fentanilo, pero los republicanos en el Senado deben votar para mantener la (declaración de) emergencia nacional en vigor, para que podamos terminar el trabajo y acabar con el flagelo”, publicó Trump el martes en las redes sociales.

Los líderes republicanos en el Senado han señalado que no son exactamente fanáticos de los aranceles, pero argumentaron que Trump los está utilizando como una herramienta de negociación.

“Apoyo el uso de aranceles de una manera que logre un objetivo específico, en este caso, acabar con el tráfico de drogas”, señaló el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, a los reporteros el mes pasado. Esta semana dijo que su “recomendación sigue siendo el mismo”.

Mientras los aliados cercanos de Trump en el Senado se mantenían firmes en la idea de rehacer la economía de Estados Unidos a través de aranceles, otros han comenzado a expresar abiertamente su insatisfacción con las guerras comerciales que podrían interrumpir industrias y aumentar los precios de automóviles, comestibles, vivienda y otros bienes.

“Estoy vigilando de cerca todos estos aranceles porque a menudo las primeras personas que se ven afectadas en una guerra comercial son tus agricultores y ganaderos”, comentó el senador Steve Daines.

El senador republicano John Kennedy dijo que preferiría ver a Estados Unidos y sus socios comerciales moverse para eliminar todos los aranceles entre sí, pero admitió que las amenazas de aranceles de Trump habían inyectado incertidumbre en los mercados globales.

“Estamos en aguas desconocidas", señaló Kennedy. "Nadie sabe cuál va a ser el impacto de estos aranceles”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.