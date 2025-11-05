Votantes de California evalúan cambiar su mapa electoral en respuesta a Trump

Los californianos votan este martes una medida electoral que probablemente incline aún más al estado liberal hacia los demócratas, mientras el partido busca neutralizar la manipulación de distritos ordenada por el presidente Donald Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y sus aliados quieren que los votantes aprueben una redistribución temporal de los distritos electorales que podría darle al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la lucha por el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato.

Dicen que lo hacen únicamente para equilibrar el terreno de juego después de que los republicanos de Texas aprobaran su propia redistribución de distritos —bajo presión de la Casa Blanca— para ayudar a mantener una estrecha mayoría en el Congreso que hasta ahora le ha dado carta blanca a Trump.

Los republicanos dicen que se trata de una maniobra descarada de poder que privará del derecho al voto a los simpatizantes del partido en California, un estado donde están ampliamente superados en número por los demócratas.

"La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es una ESTAFA GIGANTE, ya que todo el proceso, en particular la votación en sí, está AMAÑADO", escribió Trump en su red social el martes.

Eso provocó una respuesta mordaz —ya habitual— de Newsom, quien está consolidando su liderazgo dentro del Partido Demócrata y perfilándose como posible candidato presidencial.

"Son divagaciones de un anciano que sabe que está a punto de PERDER", escribió el gobernador.

A diferencia de muchos otros estados del país, California abandonó la controvertida práctica de rediseñar los distritos electorales empleada por los legisladores locales para beneficiar a su partido.

En 2008, bajo el mandato del entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, los californianos votaron a favor de ceder el poder de modificar los márgenes distritales a una comisión independiente.

La nueva propuesta de Newsom, llamada "Proposición 50", es dejar de lado ese sistema y volver a la práctica partidista por los próximos cinco años

Si la "Proposición 50" pasa este martes, las circunscripciones electorales trazadas políticamente entrarán en efecto para todas las elecciones hasta que el próximo censo defina los mapas.

Para muchos en los centros de votación en Los Ángeles, esta elección trata de responder a las maniobras republicanas en otras partes del país.

