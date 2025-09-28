LA NACION

Vuelven a entrar en vigor sanciones de la ONU contra Irán

Las sanciones de la ONU contra Irán se restablecieron el sábado por la noche tras la expiración del

Vuelven a entrar en vigor sanciones de la ONU contra Irán

Las sanciones de la ONU contra Irán se restablecieron el sábado por la noche tras la expiración del mecanismo activado a finales de agosto por Reino Unido, Francia y Alemania, que reprochan a Teherán el incumplimiento de sus compromisos sobre su programa nuclear.

Tras el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y el fracaso el viernes de Rusia y China para aplazar la fecha límite, las severas sanciones, que van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, volvieron a entrar en vigor automáticamente el sábado a las 20:00 horas de Nueva York (domingo a las 00:00 GMT), diez años después de su levantamiento.

