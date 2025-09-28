Vuelven a entrar en vigor sanciones de la ONU contra Irán
Las sanciones de la ONU contra Irán se restablecieron el sábado por la noche tras la expiración del
Las sanciones de la ONU contra Irán se restablecieron el sábado por la noche tras la expiración del mecanismo activado a finales de agosto por Reino Unido, Francia y Alemania, que reprochan a Teherán el incumplimiento de sus compromisos sobre su programa nuclear.
Tras el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y el fracaso el viernes de Rusia y China para aplazar la fecha límite, las severas sanciones, que van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, volvieron a entrar en vigor automáticamente el sábado a las 20:00 horas de Nueva York (domingo a las 00:00 GMT), diez años después de su levantamiento.
