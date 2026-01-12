Wall Street abre a la baja temorosa sobre independencia de la Fed

La bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por los temores sobre la independencia del banco central estadounidense (Fed) tras las amenazas legales de la Casa Blanca contra la institución monetaria.

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía un 0,62%, el índice tecnológico Nasdaq perdía un 0,40% y el S&P 500 cedía un 0,42%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.