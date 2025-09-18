Wall Street abre al alza celebra la reducción de las tasas de la Fed

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el jueves, impulsada por el recorte de tasas de interés en un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, con el sector tecnológico en punta.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq avanzaba un 0,84%, el S&P 500 un 0,37% y el Dow Jones estaba cerca del equilibrio (+0,01%).

El fabricante de semiconductores y microprocesadores Intel se disparó tras el anuncio de una entrada en su capital de su rival Nvidia por US$5000 millones.

En las primeras operaciones, la acción de la empresa subía 25,50% a US$31,25, el nivel más alto en un año.

La acción de Nvidia, en tanto, ganaba terreno pero más modestamente: un 2,24% a US$174,08.

