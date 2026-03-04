Wall Street abre al alza tras pérdidas de la víspera por guerra en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York abrió en leve subida este miércoles, aliviada por la caída de los precios de los hidrocarburos tras su disparada provocada por la guerra en Oriente Medio, lo que contribuyó a calmar los temores inflacionistas.

En las primeras operaciones en Wall Street, el Dow Jones ganaba un 0,42%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0,39%. La víspera, los índices habían caído claramente en la apertura.

Sam Stovall, de CFRA Research, mencionó como un factor la promesa del presidente Donald Trump de ordenar a la Marina que garantice la navegación de los buques mercantes, sobre todo petroleros, por el estrecho de Ormuz.

La circulación de navíos por este paso, vital para el comercio mundial del petróleo y el gas, se ha visto afectada por la guerra en Oriente Medio, lo que ha disparado el precio de los hidrocarburos.

"Parece que el mercado está dejando atrás parte de la incertidumbre que rodea a Irán", afirmó Stovall.

A eso se suma la publicación de un informe del mercado de empleo en el sector privado de Estados Unidos, que creció más de lo esperado. En febrero se crearon 63.000 puestos de trabajo, más de los 48.000 previstos por los analistas, según la empresa de nóminas ADP.

Este dato marcó una "continuación de la tendencia al alza en el crecimiento del empleo desde finales del año pasado", según una nota de Oxford Economics, lo que "respalda nuestra hipótesis de una amplia estabilización del mercado laboral".

Sin embargo, la compañía añadió que existe un "riesgo emergente" por "los acontecimientos geopolíticos y los cambios arancelarios", especialmente para "las pequeñas empresas".