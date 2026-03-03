Wall Street abre con fuertes pérdidas por guerra en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York abrió con fuertes caídas el martes, en el cuarto día del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, lastrada por los temores de una guerra prolongada y su impacto en la economía estadounidense.

En las primeras operaciones, el Dow Jones caía un 1,75%, el Nasdaq retrocedía un 1,98% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 1,67%.

Wall Street había cerrado la víspera sin grandes cambios, a diferencia del resto de mercados que sucumbieron a las amenazas que sobrevuelan la economía mundial por la guerra en Oriente Medio.

"Se observa una reacción diferida" por parte de los inversores estadounidenses, explica a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Acostumbrados a mantener la calma ante las noticias de conflictos geopolíticos, los inversores "finalmente se han dado cuenta de que esta situación no va a desaparecer tan rápidamente".

El día anterior, Wall Street había resistido la tendencia bajista que había arrastrado a la mayoría de las demás bolsas.

Desde la embajada estadounidense en Riad hasta los centros de datos del gigante Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, Teherán multiplicó el martes las represalias contra objetivos vinculados a Estados Unidos en el golfo Pérsico, en respuesta a los ataques lanzados el sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Ante la subida de los precios del petróleo y el gas, los operadores se muestran preocupados por el "impacto inflacionista" de esta guerra en la economía estadounidense, señala Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El analista también menciona las posibles repercusiones en los beneficios de las empresas ante "el aumento de los costes operativos y la posible ralentización del gasto de consumo", añade O'Hare.