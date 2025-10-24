Wall Street alcanza triple récord tras datos de inflación en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes en nuevos máximos históricos, tras el anuncio de una inflación menor a la esperada en septiembre en Estados Unidos, lo que confirma las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los tres principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos récords: el Dow Jones subió un 1,01% hasta los 47.207,12 puntos, el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,15% hasta los 23.204,87 puntos y el índice ampliado S&P 500 aumentó un 0,79% hasta los 6791,69 puntos.

Las cifras de inflación estadounidense publicadas antes de la apertura "abren el camino a una reducción de las tasas de la Fed en octubre, a las que deberían seguir otras bajadas", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de la consultora Edward Jones.

Según los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo, nueve días después de la fecha inicialmente prevista, el avance del índice IPC continuó acelerándose en septiembre en la primera economía mundial, alcanzando el 3% interanual, frente al 2,9% del mes anterior.

Los analistas esperaban un aumento un poco mayor, del 3,1%.

"Aunque los efectos de los aranceles sobre los precios siguen siendo evidentes, son menos graves de lo que se temía anteriormente", señaló Bernd Weidensteiner, de Commerzbank.

Kourkafas destaca "varias buenas noticias" en el informe, especialmente en lo que respecta a los precios de los bienes de consumo y de la vivienda.

Estos datos refuerzan las expectativas de los inversores, que esperan una reducción de medio punto para finales de año, según la herramienta de monitoreo CME Fed Watch.

Unos tipos de interés más bajos tienden a apoyar la actividad económica y aumentan las perspectivas de beneficios de las empresas, de ahí el optimismo de Wall Street.

