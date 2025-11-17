Wall Street baja preocupada por valores tecnológicos

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, en un mercado preocupado por las altas valoraciones de los grandes nombres de la tecnología y la IA, mientras espera los resultados de Nvidia esta semana.

El índice Dow Jones retrocedió un 1,18%, el Nasdaq perdió un 0,84% y el índice ampliado S&P 500 cayó un 0,91%.

"Actualmente hay un sentimiento de malestar con respecto a la IA" en Wall Street y los inversionistas se preguntan si "el mercado no ha ido demasiado lejos", dijo a la AFP el analista Dave Grecsek, de Aspiriant.

Las dudas surgen en algunos actores del mercado que temen cada vez más que algunas valoraciones bursátiles hayan ido muy rápido y muy alto.

La feroz competencia por el desarrollo de la IA generativa ha conducido a los gigantes del sector a multiplicar sus gastos e inversiones a veces con decenas y hasta cientos de miles de millones de dólares.

"Los inversionistas esperan tener más elementos" sobre la salud del sector, apuntó Jose Torres, de Interactive Brokers.

Además, los resultados trimestrales de Nvidia, la mayor capitalización mundial y líder en la carrera hacia la IA, serán especialmente observados el miércoles.

"Si Nvidia logra cumplir con las altas expectativas de los inversores, esto podría estabilizar un poco el mercado", opinó Grecsek.

Nvidia perdió el lunes un 1,88%, cerrando a US$186,60.

Por otra parte, esta semana se publicarán de nuevo indicadores económicos en Estados Unidos tras el retraso por el cierre del gobierno conocido como "shutdown".

El jueves se espera en especial el reporte de empleo de septiembre, así como las "minutas" de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, Banco Central).

